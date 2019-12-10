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    Попытается ли «Лилль» «хлопнуть дверью» в Лондоне?

    «Челси» — «Лилль». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Лилль»
    Фрэнк Лэмпард
    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Лилль».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 10 Декабря 2019 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Лилль Лилль
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.80
  • 2
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    «Челси»

    Лондонцы стартовали в Лиге чемпионов домашним поражением от «Валенсии» (0:1) пропустив единственный мяч в концовке встречи.

    Но чуть позже во Франции гости взяли верх над «Лиллем» (2:1), обменявшись голами в первом тайме и забив победный мяч в концовке.

    В следующем поединке в рамках ЛЧ подопечные Фрэнка Лэмпарда в Амстердаме переиграли «Аякс» (0:1), забив единственный мяч на последних минутах.

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    В пятом же туре против тех же голландцев зафиксирована фееричная ничья 4:4. Лондонцы пропустили быстрый гол, отыгрались, пропустили еще трижды и сумели уйти от поражения.

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    • Выездной матч с «Валенсией» завершился вничью 2:2 — «Челси» упустил победу в концовке матча и с 8 очками занимает третье место в группе Н, пропустив вперед «Валенсию» (8) и «Аякс» (10).

    В последних матчах АПЛ лондонцы уступили «Вест Хэму» (0:1), победили «Астон Виллу» (3:1) и проиграли «Эвертону» (1:4), занимая 4 место в таблице АПЛ.

    «Лилль»

    В первом матче против «Аякса» в Амстердаме гости потерпели крупное поражение (0:3), после чего «Лилль» дома уступил «Челси» (1:2).

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    • Единственный балл в текущей еврокубковой кампании «доги» завоевали в домашней встрече с «Валенсией» (1:1), уйдя от поражения в компенсированное время.

    Но во втором поединке против «летучих мышей» подопечные Кристофа Гальтье были разгромлены на выезде со счетом 1:4.

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    Домашний матч с «Аяксом» завершился поражением 0:2, и с 1 очком «Лилль» замыкает квартет Н, отставая от 3 места на 7 пунктов.

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    • В последних матчах «доги» одержали три победы со счетом 1:0, переиграв «Лион» в гостях и «Дижон» с «Брестом» дома. В чемпионате Франции «Лилль» идет на 3-м месте.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: «Челси» — 1.22, победа «Лилля» — 13.50, ничья в основное время — 6.50.

    У «Лилля» нет абсолютно никакой турнирной мотивации, не исключено, что «доги» постараются сэкономить силы. «Челси» же надо побеждать и желательно покрупнее.

    «Лилль» играет на выезде не лучшим образом — два разгрома в двух гостевых матчах ЛЧ. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,50 и «Обе забьют — нет» за 1,65. 0

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    «Челси» — «Лилль». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года. Прогноз на «Челси» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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