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    «Динамо» Киев — «Заря». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Динамо» Киев — «Заря»
    Алексей Михайличенко
    В воскресенье, 8 декабря, киевское «Динамо» будет принимать на своем поле луганскую «Зарю» в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Заря».
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.35
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    «Динамо» Киев

    Столичная команда идет второй в турнирной таблице. С 33 баллами в активе киевляне отстают от лидирующего «Шахтера» на целых 11 пунктов, а «Заря» поджимает динамовцев на третьей строчке, отставая на два пункта.

    Команда по ходу сезона получила нового главного тренера в лице Алексея Михайличенко, но упущено было слишком многое, чтобы суметь навязать борьбу «Шахтеру» за титул, а вот борьба за вторую строчку еще впереди.

    10 ноября киевляне уступили «Шахтеру» в Харькове — 1:0. В последних двух турах удалось одержать очень уверенные победы — были разгромлены «Мариуполь» (3:0) и «Олимпик» (3:1). Игра с «Зарей» позволит «Динамо» существенно оторваться от луганчан и чувствовать себя более уверенно в зоне Лиги чемпионов.

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    28 ноября динамовцы в пятом туре группы Лиги Европы гостили у «Мальме» и не сумели доказать свое превосходство — 3:4. Защита действовала ужасно и позволила Маркусу Розенбергу устроить яркий прощальный поединок в родных стенах, оформив дубль.

    «Заря»

    Луганчане в новый сезон вступили с новым главным тренером Виктором Скрипником. Как оказалось, руководство клуба сделало правильный выбор.

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    «Заря» не сумела пробиться в групповой этап Лиги Европы, но выглядела достойно, а в чемпионате Украины команда исправно набирает очки и ведет борьбу с «Динамо» и «Десной» за топ-3.

    В 14-м туре луганчане не сумели на выезде победить «Днепр» — 2:2. Затем была встреча с «Александрией» и поражение — 0:1. Перекрыть эту неудачу позволила победа над «Карпатами» в Запорожье — 2:0.

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  • 02/12/2019

    • Победа над «Динамо» позволит команде Скрипника обойти соперниа и выйти на второе место. Проблема лишь в том, что в Киеве не сыграет главная звезда «Зари» Богдан Леднев и форвард Назарий Русин. Оба принадлежат киевлянам и находятся в аренде.

    Прогноз

    На победу «Динамо» букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью они предлагают котировку 5.20, а на победу «Зари» — 7.00.

    Да, киевляне уступили «Мальме», но все-таки команда находится в отличной форме в последнее время, а после неудачи в Швеции появится дополнительная мотивация реабилитироваться. «Заря» не сможет рассчитывать на своих лидеров, поэтому шансов у луганчан мало. Предлагаем поставить на победу «Динамо» с форой -1,5 гола за 2.02. 0

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    «Динамо» Киев — «Заря». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Динамо» Киев — «Заря». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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