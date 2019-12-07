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    Оставит ли «Байер» в зоне Лиги чемпионов «Шальке»?

    «Байер» — «Шальке». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Бундеслиги 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Байер» — «Шальке»
    «Шальке» идет на третьем месте Бундеслиги
    В 14 туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на стадионе «БайАрена» 7 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Байер»

    Сейчас команда из Леверкузена занимает 7 место в рейтинге Бундеслиги с 22 очками в копилке. Быть в зоне еврокубков коллективу не позволяет только худшая разница мячей.

    После того, как «Байер» потерпел поражение от «Боруссии» М (1:2), коллектив Петера Боса не знает неудач.

    Так, сперва Леверкузен выиграл у «Атлетико» в ЛЧ (2:1), после чего у «Вольфсбурга» в Бундеслиге (2:0).

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    В 12 туре чемпионата «фармацевты» не выявили сильнейшего в противостоянии с «Фрайбургом» (1:1). В еврокубковой встрече в Москве гости одолели «Локомотив» (2:0).

    В предыдущем туре им и вовсе удалось одолеть на выезде «Баварию» (2:1).

    «Шальке»

    «Шальке» с 25 зачетными баллами после 13 туров расположился на третьей позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидеру чемпионата всего три пункта.

    У «кобальтовых» на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где они победили в четырех из них и два матча свели вничью.

    В ноябре гельзенкирхенцы провели четыре поединка. Еще до перерыва на матчи сборных они одолели в гостях 3:2 «Аугсбург» и расписали мировую с «Фортуной» (3:3) дома.

    После возобновления чемпионата они в Бремене переиграли «Вердер» со счетом 2:1. В предыдущем туре «Плуты» смогли обыграть дома «Унион» Берлин.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, успех гостей оценивается в 3,8, тогда как на ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

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