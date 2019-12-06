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    «Айнтрахт» — «Герта»: команды продлят пропускную серию

    «Айнтрахт» — «Герта». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии 6 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «Герта»
    Игроки «Айнтрахта»
    В пятницу, 6 декабря, в стартовом поединке 14-го туре немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на «Коммерцбанк-Арене» примет берлинскую «Герту». Начало игры — в 22:30 по мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.85
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  • 3.75
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» проиграл последние три игры в чемпионате Германии. Начался этот период с гостевого поражения от «Фрайбурга» со счетом 0:1.

    После чего «орлы» уступили в родных пенатах 0:2 «Вольфсбургу» и на выезде 1:2 «Майнцу» в последнем туре. Единственным светлым пятном в этом отрезке стала победа в Лондоне над «Арсеналом» (2:1) в Лиге Европы.

    В турнирной таблице чемпионата Германии после 13 поединков франкфуртцы идут на 10 месте, имея в своей копилке 17 очков, уступая топ-4 семь пунктов.

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  • 29/11/2019

    • На «Коммерцбанк-Арене» в текущем сезоне Бундеслиги «Айнтрахт» выиграл в четырех встречах из семи, дважды сыграл вничью и раз проиграл, разница мячей — 15:8.

    «Герта»

    У «Герты» на данный момент 6-матчевая безвыигрышная серия в Бундеслии, где последние пять из них она проиграла, в половине из этих случаев минимально.

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    В своих последних играх, которые прошли после международной паузы, «старая дама» была разгромлена на выезде 0:4 «Аугсбургом», а также уступила дома «Боруссии» Д (1:2) в последнем игровом дне чемпионата.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    С 11 зачетными пунктами берлинский коллектив расположился в зоне переходных матчей, на 16 месте. От спасительной 12 строки его отделяет всего лишь один пункт.

    В семи гостевых встречах текущего сезона БЛ «Герта» добыла всего лишь одну викторию, дважды сыграла вничью и четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 8:13.

    В прошлом сезоне во Франкфурте эти команды сыграли вничью (0:0), а в Берлине победила «Герта» со счетом 1:0.

    Прогноз на «Айнтрахт» — «Герта»

    Так как оба коллектива в этом сезоне очень неудачно играют в обороне, предлагаем поставить в этой встрече, что они смогут забить друг другу. 0

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    «Айнтрахт» — «Герта». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии 6 декабря 2019 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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