«Айнтрахт» — «Герта». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Германии 6 декабря 2019 года

В пятницу, 6 декабря, в стартовом поединке 14-го туре немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» на «Коммерцбанк-Арене» примет берлинскую «Герту». Начало игры — в 22:30 по мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Герта».

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» проиграл последние три игры в чемпионате Германии. Начался этот период с гостевого поражения от «Фрайбурга» со счетом 0:1.

После чего «орлы» уступили в родных пенатах 0:2 «Вольфсбургу» и на выезде 1:2 «Майнцу» в последнем туре. Единственным светлым пятном в этом отрезке стала победа в Лондоне над «Арсеналом» (2:1) в Лиге Европы.

В турнирной таблице чемпионата Германии после 13 поединков франкфуртцы идут на 10 месте, имея в своей копилке 17 очков, уступая топ-4 семь пунктов.

На «Коммерцбанк-Арене» в текущем сезоне Бундеслиги «Айнтрахт» выиграл в четырех встречах из семи, дважды сыграл вничью и раз проиграл, разница мячей — 15:8.

«Герта»

У «Герты» на данный момент 6-матчевая безвыигрышная серия в Бундеслии, где последние пять из них она проиграла, в половине из этих случаев минимально.

В своих последних играх, которые прошли после международной паузы, «старая дама» была разгромлена на выезде 0:4 «Аугсбургом», а также уступила дома «Боруссии» Д (1:2) в последнем игровом дне чемпионата.

Все прогнозы на Бундеслигу

С 11 зачетными пунктами берлинский коллектив расположился в зоне переходных матчей, на 16 месте. От спасительной 12 строки его отделяет всего лишь один пункт.

В семи гостевых встречах текущего сезона БЛ «Герта» добыла всего лишь одну викторию, дважды сыграла вничью и четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 8:13.

В прошлом сезоне во Франкфурте эти команды сыграли вничью (0:0), а в Берлине победила «Герта» со счетом 1:0.

Прогноз на «Айнтрахт» — «Герта»

Так как оба коллектива в этом сезоне очень неудачно играют в обороне, предлагаем поставить в этой встрече, что они смогут забить друг другу. 0