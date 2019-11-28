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    Устоит ли АПОЭЛ на втором месте в группе?

    «Дюделанж» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 3.1) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Дюделанж» — АПОЭЛ
    «Дюделанж» остается в борьбе за плей-офф ЛЕ
    28 ноября состоится поединок пятого тура групповой стадии Лиги Европы, в котором между собой сыграют «Дюделанж» и АПОЭЛ. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Дюделанж» — АПОЭЛ.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Дюделанж»

    После четырех туров группового этапа группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» заработал три очка и занимает четвертое место в группе А.

    Эти баллы чемпион Люксембурга завоевал в первом туре турнира, неожиданно переиграв в гостях своего нынешнего соперника со счетом 4:3. После чего он трижды проиграл.

    Сперва на своей территории «львы» были разгромлены 1:4 азербайджанским «Карабахом», а затем они дважды крупно уступили «Севилье» — 0:3 в гостях и 2:5 дома.

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    Выступление в еврокубках плохо отражается на результатах «трехцветных» во внутреннем первенстве. После 12 туров они располагаются только на шестом месте.

    АПОЭЛ

    Сейчас АПОЭЛ имеет в своем активе 4 балла, заработанных за четыре матча. Этого хватает, чтобы занимать вторую строчку в турнирной таблице квартета A.

    В первом туре группового этапа Лиги Европы «легенда» в родных стенах уступила «Дюделанжу» (3:4). А в следующем поединке в еврокубках киприоты оказались слабее «Севильи» (1:0).

    Но в Баку гости сумели завоевать первый балл в ЛЕ, расписав мировую с «Карабахом» (2:2). Затем было сразу три очка в домашней игре — 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 4,0.

    Рекомендуем ставить на то, что АПОЭЛ выиграет и обе команды забьют за 3,1. 0

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