«Дюделанж» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 3.1) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

28 ноября состоится поединок пятого тура групповой стадии Лиги Европы, в котором между собой сыграют «Дюделанж» и АПОЭЛ. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Дюделанж» — АПОЭЛ.

«Дюделанж»

После четырех туров группового этапа группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» заработал три очка и занимает четвертое место в группе А.

Эти баллы чемпион Люксембурга завоевал в первом туре турнира, неожиданно переиграв в гостях своего нынешнего соперника со счетом 4:3. После чего он трижды проиграл.

Сперва на своей территории «львы» были разгромлены 1:4 азербайджанским «Карабахом», а затем они дважды крупно уступили «Севилье» — 0:3 в гостях и 2:5 дома.

Выступление в еврокубках плохо отражается на результатах «трехцветных» во внутреннем первенстве. После 12 туров они располагаются только на шестом месте.

АПОЭЛ

Сейчас АПОЭЛ имеет в своем активе 4 балла, заработанных за четыре матча. Этого хватает, чтобы занимать вторую строчку в турнирной таблице квартета A.

В первом туре группового этапа Лиги Европы «легенда» в родных стенах уступила «Дюделанжу» (3:4). А в следующем поединке в еврокубках киприоты оказались слабее «Севильи» (1:0).

Но в Баку гости сумели завоевать первый балл в ЛЕ, расписав мировую с «Карабахом» (2:2). Затем было сразу три очка в домашней игре — 2:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 4,0.

Рекомендуем ставить на то, что АПОЭЛ выиграет и обе команды забьют за 3,1. 0