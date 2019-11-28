«Бешикташ» — «Слован». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 27 ноября 2019 года

В четверг, 28 ноября, турецкий «Бешикташ» будет принимать на своем поле чешский «Слован» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 20:55. Прогноз на «Бешикташ» — «Слован».

«Бешикташ»

«Бешикташ», как бронзовый призер минувшего турецкого чемпионата, квалифицировался сразу в групповой этап Лиги Европы.

Групповой этап второго по значимости еврокубка «черные орлы» начали кошмарно — с четырех поражений кряду. Сперва подопечные Абдуллы Авчи проиграли на выезде братиславскому «Словану» со счетом 2:4, после чего уступили дома «Вулверхэмптону» — 0:1.

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Затем дома турки не смогли ничего сделать с «Брагой» — 1:2, а следом был выезд в Португалию и вновь поражение — 1:3. При этом весь второй тайм гости провели в меньшинстве после удаления Джермейна Ленса. Шансов пробиться в плей-офф уже нет.

В чемпионате Турции «Бешикташ» занимает пятое место, набрав 21 очко. В прошлом туре команда на выезде одолела «Коньяспор» — 1:0.

«Слован»

Сейчас словацкая команда из Братиславы идет третьей в таблице группы K с 4 очками. От первой строчки словаки отстают на шесть пунктов, а от второй — на пять. Шансов пробиться в плей-офф в такой ситуации очень мало.

В стартовом туре группового этапа «небесно-голубые» одолели «Бешикташ» (4:2), а в следующем поединке подопечные Яна Козака разошлись миром с «Брагой» на выезде (2:2).

24 октября в третьем матче в еврокубках «короли Братиславы» потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (1:2). Вторая игра с англичанами на выезде также завершилась неудачей — 0:1.

В чемпионате Словакии «Слован» лидирует, опережая ближайшего преследователя на девять пунктов. В прошлом туре Андраж Шпорар дублем принес победу «Словану» над «Середом» — 2:0.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2.17, тогда как успех гостей оценивается в 3.15, а ничья — в 3.90.

В прошлом поединке команды забили шесть голов. В этот раз чехи также будут стараться победить и зацепиться за призрачный шанс на выход из группы. «Бешикташ» уже не имеет мотивации, но вряд ли просто так отдаст три очка дома. Предлагаем поставить на то, что «Слован» не проиграет за 1.74. 0