«Црвена Звезда» — «Бавария». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

«Црвена Звезда» и «Бавария» сойдутся в матче групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок пятого тура состоится 26 ноября в 23:00 по мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Бавария».

«Црвена Звезда»

Команда идет на третьей строчке. В двух баллах «Олимпиакос», которому предстоит сыграть с «Тоттенхэмом». У хозяев отличные шансы войти в Лигу Европы.

Правда «Црвена Звезда» выиграла только один из четырех поединков в ЛЧ. «Звездаши» обыграли «Олимпиакос» со счетом 3:1. «Тоттенхэм» белградцев разгромил со счетом 0:4 и 5:0. В прошлом матче с «Баварией» они уступили 3:0.

На выходных команда обыграла «Раднички» со счетом 0:2, а перед этим выиграла в Кубке страны у «Мачвы» 1:0.

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В четырех турах команда пропустила 13 голов, поскольку ни в одном из прошлых поединков хозяевам не удавалось уходить с поля «сухими».

«Бавария»

«Бавария» уже гарантировала себе выход в плей-офф, набрав 12 очков. Команда выиграла все четыре матча. Реализация в Лиге чемпионов у гостей на данный момент очень хорошая — 15 мячей за 4 игры.

Самой яркой победой является результат в Лондоне, где «баварцы» выиграли 2:7 у «Тоттенхэма». В последних двух поединках «мюнхенцы» встречались с «Олимпиакосом». На выезде они обыграли греков с трудом (2:3). Дома коллектив победил со счетом 2:0.

«Бавария» часто забивала в последних 10 выступлениях в рамках этого турнира. Как минимум двумя голами коллектив отличался в 8 из 10 игра турнира.

В центре обороны у «Баварии» отсутствует Зюле из-за травмы.

Прогноз

9.60 и 1.29 — все очевидно. Тем более новому тренеру «Баварии» Хансу Флику нужно зарабатывать себе авторитет. Так что «красные» вряд ли оступятся даже несмотря преждевременное решение задачи.

Полагаем, что гости выиграют с разницей как минимум в два гола. Они разгромили «Боруссию» Д и «Фортуну» со счетом 4:0 в Бундеслиги. У них сейчас действительно идет хороший футбол.

Прогнозируем, что поединок завершится с результатом «фора 2 (-1.5)». Коэффициент составляет 1.78. 0