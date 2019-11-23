«Динамо» — «Ростов». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч РПЛ 23 ноября 2019 года

Московское «Динамо» примет «Ростов» в рамках 17 тура российской Премьер-лиги. Местом встречи этих двух команда будет всем известная московская «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Ростов».

«Динамо»

«Динамо» занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ. Команда пытается отдалиться от зоны вылета, но пока что ей это не сильно удается. Переходная зона находится в одном пункте, а от 15 места хозяев отделяет всего один пункт.

Как бы там ни было, «динамики» начали показывать более стабильные результаты. Они не проигрывают на протяжении четырех матчей российского первенства — две ничьи и две победы. Хотя если считать два товарищеских поединка, то серия составит 6 игр.

«Динамо» показало отличный результат в матчах с «Краснодаром» и ЦСКА. С первым соперник «сине-белые» выиграли вничью 1:1, а у «армейцев» они выиграли 0:1. После этого была победа над «Рубином» с аналогичным счетом и ничья 1:1 с «Ахматом». 16 ноября команда провела товарищескую игру с «Сочи» (1:1).

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Важно отметить, что динамовцам не удавалось победить в 6 последних домашних поединках.

«Ростов»

«Ростов» немного покосило в сторону от цели, поскольку команда Валерия Карпина выиграла лишь один из четырех матчей чемпионата. У гостей 30 очков и третья позиция. Еще одно поражение может откинуть «сельмашей» назад сразу на пару строчек.

В РПЛ «Ростов» не побеждал в двух прошлых играх. В целом безвыигрышная серия команды составляет 4 поединка. Все началось с поражения от «Спартака» в Кубке России со счетом 2:1.

За этим последовала ничья с «Краснодаром» (2:2) и фиаско в противостоянии с «Тамбовом», причем домашнем (1:2). 17 ноября подопечные Карпина сыграли товарищеский матч с «Краснодаром», в котором уступили 1:0.

На данный момент в официальных играх у «Ростова» 3-матчевая безвыигрышная серия — 2 поражения и ничья.

Прогноз

Букмекеры не отдают какой-либо из команд 100-процентного преимущества, но все же хозяева фавориты — 2.35 против 3.35.

«Ростов» в тяжелом положении. Команде нужно побеждать, иначе она может оказаться за пределами зоны Лиги чемпионов. Да и в целом очки еще никому не мешали.

«Динамо» выглядит стабильным. И вряд ли московскому коллективу не хочется продолжать эту серию. Так что команда будет стараться набрать очки.

Считаем, что игра будет закрытой. Вполне возможно, что исход поединка решит всего один мяч. Предлагаем поставить на «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.62. 0