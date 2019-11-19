Мальдивы — Гуам. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года

19 ноября сборная Мальдив дома сыграет с командой Гуама в шестом туре второго отборочного этапа азиатской зоны. Начало — в 14:00 по Москве. Прогноз на Мальдивы — Гуам.

Мальдивы

Сборная Мальдив, занимающая на данный момент 154 место в рейтинге ФИФА, в группе А идет на четвертом месте, имея в своей копилке три балла.

Эти пункты островная команда заработала как раз в игре со своим предстоящим противником, которого обыграла на его территории со счетом 1:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Другие три встречи в отборочной компании «зеленые герои» проиграли, поочередно уступив 0:5 Китаю, а также по 1:2 Сирии и Филиппинам.

Гуам

196 команда рейтинга ФИФА начала отборочную компанию к ЧМ-2022 с первого раунда, где в 2-матчевой дуэли оказалась сильнее национальной команды Бутана — 5:0 и 0:1.

А на групповом этапе заморская территории США проиграла все четыре игры и расположилась на последнем месте в своей группе.

Помимо поражения от своего предстоящего соперника (0:1), Гуам также уступил 1:4 Филиппинам, 0:7 Китаю и 0:4 Сирии.

Прогноз на Мальдивы — Гуам

В битве двух «титанов мирового футбола» мы ставим на крупную победу хозяев, которые значительно выше идут в рейтинге ФИФА. 0