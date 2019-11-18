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    Швейцарию ждет легкая победа в Гибралтаре

    Гибралтар — Швейцария. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 18 ноября 2019 года

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    Прогноз на Гибралтар — Швейцария
    Гранит Джака
    В десятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Гибралтара 18 ноября на стадионе «Виктория» в Гибралтаре сыграет со Швейцарией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Гибралтар — Швейцария.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа D 18 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Гибралтар

    Приняв участие в 7 поединках квалификации, эта маленькая сборная не смогла набрать ни единого балла, из-за чего она с нулем очков в активе находится на 5 месте в таблице Группы D.

    Подопечные Хулио Рибаса проиграли каждый матч отборочного цикла. Началось все с поражений от Ирландии (0:1) и Грузии (3:0).

    А затем Гибралтар еще раз уступил ирландцам (2:0). В 5 туре квалификации «пятьдесят четвертые» были разгромлены Данией (0:6).

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    8 сентября этот коллектив оказался слабее Швейцарии (4:0), после чего верх над подопечными Хулио Рибаса взяла Грузия (2:3). А в 9 туре Гибралтар проиграл датчанам (6:9).

    Швейцария

    За семь туров отборочной кампании швейцарцы набрали 14 очков, благодаря чему они идут вторым в таблице Группы D, опережая Ирландию на 2 пункта.

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    • Стартовала в квалификации команда Владимира Петковича с победы над Грузией (0:2), после чего эта сборная расписала мировую с Данией (3:3).

    Затем в Лиге наций Швейцария проиграла Португалии (3:1), а также в серии пенальти оказалась слабее англичан (0:0, 5:6). В 5 туре отборочного цикла подопечные Петковича сыграли вничью с Ирландией (1:1).

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    А чуть позже Швейцария дома разгромила Гибралтар (4:0). Поражением в октябре завершилась встреча с Данией (1:0). В 8 туре в Женеве хозяева взяли верх над Ирландией (2:0), а в последнем поединке швейцарцы разобрались с Грузией (1:0).

    Прогноз

    Победа Гибралтара в 10 туре оценивается коэффициентом 40,0, на ничью букмекеры дают коэффициент 22,0, а на победу Швейцарии — 1,02.

    Сборная Швейцарии практически обеспечила себе путевку на Евро. В поединке с Гибралтаром у них не будет проблем. Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    Гибралтар — Швейцария. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 18 ноября 2019 года. Прогноз на Гибралтар — Швейцария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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