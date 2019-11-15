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    Как сыграет немотивированная Испания с Мальтой?

    Испания — Мальта. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 15 ноября 2019 года

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    Прогноз на Испания — Мальта
    Серхио Рамос
    В девятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Испании 15 ноября на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе сыграет с Мальтой. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Испания — Мальта.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа F 15 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Испания

    За восемь туров отборочной кампании к Евро-2020 эта команда набрала 20 баллов, благодаря чему она обеспечила себе выход из Группы F.

    В первом туре квалификации на «Месталье» хозяева одолели Норвегию (2:1), после чего Испания переиграла Мальту на выезде (0:2).

    Затем «красная фурия» разгромила Фарерские острова (1:4), а также всухую победила Швецию (3:0). А в 5 туре подопечные Роберта Морено взяли верх над Румынией (1:2).

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    8 сентября Испания разобралась с Фарерскими островами (4:0), а чуть позже эта команда сыграла вничью с Норвегией (1:1) и Швецией (1:1).

    Мальта

    Вместе с Фарерскими островами эта сборная является аутсайдером Группы F. За 8 туров скромная команда набрала лишь 3 очка, из-за чего она заняла последнее место в таблице.

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    • «Иоаниты» начали свою путь в отборочном цикле с домашней победы над Фарерскими островами (2:1). Но затем подопечные Рея Фарруджи проиграли все остальные поединки.

    Мальта уступила Испании (0:2), Швеции (3:0), Румынии (0:4) и Норвегии (2:0).

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    После этих неудач команда по второму кругу потерпела поражения от Румынии (1:0), Швеции (0:4), а также от Фарерских островов (1:0).

    Прогноз

    В победе Испании букмекеры не сомневаются, оценивая такой исход коэффициентом 1,01, на ничью они предлагают котировку 25,0, а успех Мальты оценивается в 44,0.

    Несмотря на то что «красная фурия» решила задачи по выходу из группы, тренер команды вызвал сильный состав, который должен разгромить Мальту в родных стенах. Наш прогноз на матч — тотал каждого из таймов больше 1,5 с коэффициентом 1,83. 0

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    Испания — Мальта. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 15 ноября 2019 года. Прогноз на Испания — Мальта. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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