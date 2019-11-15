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    Подарят ли команды результативный матч?

    Армения — Греция. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Евро-2020 15 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на Сборная Армении Прогнозы на сборную Греции Календарь Евро-2020
    Прогноз на Армения — Греция
    Вараздат Ароян
    В девятом туре отборочного цикла Евро-2020 состоится встреча сборных Армении и Греции. Команды начнут в 20:00 по московскому времени. Место встречи — Ереван, стадион «Васгена Саргсяна». Прогноз на Армения — Греция.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 15 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.70
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.00
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    Армения

    Несмотря на все старания, сборная Армении практически потеряла шансы на выход из группы. Команда отстает от Финляндии на 5 очков и это за 2 тура до конца отбора. Вряд ли финны не смогут набрать ни единого балла в двух последних встречах.

    Хозяева не выигрывали в двух прошлых встречах. Они разыграли ничью с Лихтенштейном 1:1 и проиграли Финляндии 3:0.

    Армяне много пропускают. В 6 из 8 встреч тотал матча с участием команды был больше 2.5. «Красные» пропускали в 7 из 8 поединков. Таким образом, на их счету 15 пропущенных голов и отрицательная разница -2.

    Напомним, что травмирован Мхитарян. Он не сыграет за свою сборную.

    Греция

    Греки тоже не рассчитывают на выход. Команда набрала всего 8 очков, так что для них оставшиеся встречи не сыграют особой погоды.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В прошлый раз Греция выдала неплохой поединок, обыграв сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. А вот перед этим «эллины» уступили Италии 2:0.

    На счету греков 4 поражения и 2 победы. В 8 встречах сборная пропустила 13 голов. Гости, как и хозяева, пропускали в 7 из 8 игр турнира.

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    Прогноз

    Греция считается фаворитом — 2.01 против 3.75. На ничью букмекеры установили коэффициент 3.65.

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    Прошлый очный матч принес много голов. В Греции команды сыграли со счетом 2:3. В этот раз вполне возможен высокий показатель голов. Все-таки обоим коллективам терять уже практически нечего. Разве что Армения будет надеяться на ошибки финнов.

    Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96. 0

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    Армения — Греция. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Евро-2020 15 ноября 2019 года. Прогноз на Армения — Греция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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