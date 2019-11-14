Турция — Исландия. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 ноября 2019 года

В девятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Турции 14 ноября на стадионе «Али Сами Ен» в Стамбуле сыграет с Исландией. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Турция — Исландия.

Турция

За 8 туров квалификации эта сборная сумела набрать 19 баллов. Сейчас команда занимает 1 место в таблице Группы H, опережая Исландию на 4 пункта.

На старте отборочной кампании «лунные звезды» победили в трех встречах кряду. Турция смогла переиграть Албанию (0:2), Молдавию (4:0) и Францию (2:0).

А затем подопечные Шенола Гюнеша в Рейкьявике уступили Исландии (2:1). В 5 туре отборочного цикла в Стамбуле хозяева взяли верх над «Андоррой» (1:0).

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После этого Турция разгромила Молдову (0:4), разобралась с Албанией (1:0) и разошлась миром с Францией (1:1).

Исландия

По завершении 8 туров отборочного цикла эта команда имеет на своем счету 15 очков. Сейчас она находится на 3 месте в таблице, отставая от Турции и Франции на 4 пункта.

На старте квалификации Исландия взяла верх над Андоррой (0:2), после чего в Париже гости были разгромлены Францией (4:0). Но в 3 туре «викинги» одолели Албанию (1:0).

В следующем поединке к Евро-2020 подопечные Эрика Хамрена разобрались с Турцией (2:1), а в сентябре в Рейкьявике хозяева победили Молдавию (3:0).

Затем Исландия потерпела поражение от Албании (4:2) и от Франции (0:1), а в последнем матче «викинги» были сильнее Андорры (2:0).

Прогноз

На победу Турции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,78, на ничью — 3,75, а на победу Исландии — 4,80.

Сейчас у Исландии не так много шансов на выход из группы, но в поединке в Стамбуле «викинги» не сдадутся без боя. Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,53. 0