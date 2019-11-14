Чехия — Косово. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 14 ноября 2019 года

В девятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Чехии 14 ноября на «Дусан Арене» в городе Пльзень сыграет с Косово. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Чехия — Косово.

Чехия

Приняв участие в 6 матчах отборочного цикла, чехи сумели заработать 12 баллов, благодаря чему они заняли 2 место в таблице Группы A, опережая Косово на 1 пункт.

Первый матч квалификации «народная команда» провела в Лондоне. На «Уэмбли» гости были разгромлены Англией (5:0). Затем подопечные Ярослава Шилгавого одолели Болгарию (2:1).

В 4 туре кампании к Евро-2020 Чехия легко разобралась с Черногорией (3:0), а после этого команда потерпела поражение от Косово (2:1).

Календарь и таблица Евро-2020

6 тур отборочного цикла подарил чехам еще одну победу над Черногорией (0:3), а в следующем поединке в Праге хозяева взяли верх над Англией (2:1).

Косово

Эта команда также провела 6 поединков в рамках квалификации. В них коллектив Шалланда сумел набрать 11 очков, благодаря чему ему удалось занять 3 место в таблице.

На старте отборочной кампании сборная Косово расписала мировую с Болгарией (1:1), а также сыграла вничью с Черногорией (1:1).

Затем в Софии «золотые мальчики» взяли верх над Болгарией (2:3), после чего в родных стенах они одолели Чехию (2:1).

6 тур квалификации завершился для подопечных Бернара Шалланда поражением в матче с Англией (5:3), но 14 октября сборная Косово победила Черногорию (2:0).

Прогноз

Победа Чехии в данном поединке оценивается коэффициентом 1,71, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,90, а на победу Косово — 5,20.

Сейчас у обоих коллективов имеются хорошие шансы на выход из группы. Многое решит очная встреча, в которой Косово постарается вскрыть оборону чехов, как в их первом противостоянии в сентябре. Наш прогноз на матч — Косово забьет с коэффициентом 1,62. 0