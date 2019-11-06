«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

«Црвена Звезда»
После трех поединков группового этапа Лиги чемпионов клуб из столицы Сербии имеет на своем счету 3 балла, благодаря чему команда идет третьей в турнирной таблице Группы B, отставая от «Тоттенхэма» на 1 пункт.
На старте еврокубкового сезона «звездаши» потерпели поражение в Мюнхене от «Баварии» (3:0). Но затем в родных стенах белградцы разобрались с «Олимпиакосом» (3:1).
В третьем туре Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича в Лондоне были разгромлены «Тоттенхэмом» (5:0). Но после этого в домашнем первенстве «Црвена Звезда» победила «Радник» (0:5).
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В 14 туре чемпионата Сербии «звездаши» взяли верх над клубом «Бачка Топола» (3:1), а через несколько дней команда одолела «Пролетер» (0:2).
«Тоттенхэм»
В трех матчах на евроарене команда из столицы Великобритании заработала 4 очка, благодаря чему она вышла на второе место в таблице Группы B.
На старте группового этапа Лиги чемпионов лондонцы сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2). А 1 октября в родных стенах «шпоры» были опозорены «Баварией» (2:7).
В третьем туре под эгидой УЕФА «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» (5:0).
После этого в чемпионате Англии подопечные Маурисио Почеттино потерпели поражение от «Ливерпуля» (2:1), а спустя неделю лилейно-белые разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).
Прогноз
На победу «Црвены Звезды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,00, на ничью — 4,20, а на победу «Тоттенхэма» — 1,66.
Если лондонцы хотят попасть в плей-офф, им не стоит терять очки с соперниками такого уровня. Наш прогноз на матч — победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 1,66. 0