«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» 6 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм».

«Црвена Звезда»

После трех поединков группового этапа Лиги чемпионов клуб из столицы Сербии имеет на своем счету 3 балла, благодаря чему команда идет третьей в турнирной таблице Группы B, отставая от «Тоттенхэма» на 1 пункт.

На старте еврокубкового сезона «звездаши» потерпели поражение в Мюнхене от «Баварии» (3:0). Но затем в родных стенах белградцы разобрались с «Олимпиакосом» (3:1).

В третьем туре Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича в Лондоне были разгромлены «Тоттенхэмом» (5:0). Но после этого в домашнем первенстве «Црвена Звезда» победила «Радник» (0:5).

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В 14 туре чемпионата Сербии «звездаши» взяли верх над клубом «Бачка Топола» (3:1), а через несколько дней команда одолела «Пролетер» (0:2).

«Тоттенхэм»

В трех матчах на евроарене команда из столицы Великобритании заработала 4 очка, благодаря чему она вышла на второе место в таблице Группы B.

На старте группового этапа Лиги чемпионов лондонцы сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2). А 1 октября в родных стенах «шпоры» были опозорены «Баварией» (2:7).

В третьем туре под эгидой УЕФА «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» (5:0).

После этого в чемпионате Англии подопечные Маурисио Почеттино потерпели поражение от «Ливерпуля» (2:1), а спустя неделю лилейно-белые разошлись миром с «Эвертоном» (1:1).

Прогноз

На победу «Црвены Звезды» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,00, на ничью — 4,20, а на победу «Тоттенхэма» — 1,66.

Если лондонцы хотят попасть в плей-офф, им не стоит терять очки с соперниками такого уровня. Наш прогноз на матч — победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 1,66. 0