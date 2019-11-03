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    Обыграет ли «Сент-Этьен» «Монако»?

    «Сент-Этьен» — «Монако». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Монако»
    «Монако» выиграл три предыдущих матча
    В воскресенье, 3 ноября, «Сент-Этьен» на своем поле примет «Монако» в рамках 12-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Жоффруа Гишар», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сент-Этьен»

    По результатам 11 туров чемпионата «Сент-Этьен» находится на 12-м месте турнирной таблицы. Клуб набрал 15 очков и одержал три победы.

    «Стефануа» не проигрывали в последних шести матчах. Они провели ничейный матч с «Вольфсбургом» в Лиге Европы (1:1) и выиграли на выезде у «Нима» со счетом 1:0.

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    После этого были побеждены со счетом 1:0 «Лион» и «Сент-Этьен». В двух предыдущих турах были ничьи — против «Александрии» (1:1) и «Амьена» (2:2).

    «Монако»

    Благодаря последним результатам команда из одноименного княжества немного улучшила свое турнирное положение. Сейчас с 15 баллами на счету красно-белые находятся на 11 месте в таблице чемпионата.

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    Активно набирать очки подопечные Леонарду Жардима начали после поражения от «Марселя» (3:4). 21 сентября «Монако» расписал мировую с «Реймсом» (0:0), а затем одолел «Ниццу» (3:1).

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    • Еще одна встреча на стадионе «Луи II» завершилась уверенной победой хозяев над «Брестом» (4:1), а 5 октября монегаски проиграли «Монпелье» (3:1).

    Тем не менее, в трех предыдущих поединках княжеский клуб одержал три победы.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,4, тогда как успех хозяев оценивается в 2,7, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0

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