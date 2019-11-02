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    Останется ли «Рома» в топ-4 после матча с «Наполи»?

    «Рома» — «Наполи». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Италии 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Рома» — «Наполи»
    Аркадиуш Милик
    В рамках 11 тура итальянской Серии А «Рома» 2 ноября в Риме на стадионе «Олимпико» примет «Наполи». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Рома» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.55
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.65
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    «Рома»

    Римляне в этом сезоне проиграли только один матч, уступив в конце сентября на своем поле «Аталанте» со счетом 0:2. После чего они провели семь игр, где трижды победили и четыре матча завершили с мировыми результатами.

    В своих последних поединках «волки» неизменно побеждали, поочередно переиграв в поединках Серии А 2:1 «Милан» дома и 4:0 «Удинезе» на выезде в последнем туре чемпионата.

    С 19 очками «Рома» после 10 встреч расположилась на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от ближайшего преследователя всего на один пункт.

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    • В семи домашних поединках в этом сезоне с учетом всех турниров «Рома» добилась трех побед, такого же количества ничьих и одну встречу проиграла.

    «Наполи»

    Неаполитанцы в текущем сезоне уступили в двух встречах. Оба раза в чемпионате Италии — от «Юве» (3:4) на выезде и от «Кальяри» (0:1) на своей территории.

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    На данный момент у «бело-голубых» 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они три матча выиграли и четыре встречи свели вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    Две свои последние встречи «партенопейцы» закончили мировыми исходами, поочередно поделив очки со СПАЛом (1:1) в гостях и «Аталантой» (2:2) дома.

    «Наполи» заработал в 10 турах чемпионата Италии 18 очков, с которыми команда идет на шестой позиции в турнирной таблице.

    Календарь и таблица Серии А

    На выезде в текущем сезоне 2-кратный чемпион Италии три раза выиграл, трижды заканчивал матчи мировыми и раз проиграл.

    В прошлом сезоне «Рома» на своем поле проиграла «Наполи» со счетом 1:4, а в Неаполе команды сыграли 1:1.

    Прогноз на «Рома» — «Наполи»

    В этом поединке предлагаем поставить на непроигрыш гостей, т.к. у них нет таких проблем с травмированными, как у хозяев. 0

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