«Байер» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Германии 2 ноября 2019 года

В субботу, 2 ноября, леверкузенский «Байер» в поединке 10-го тура дома сыграет с менхенгладбахской «Боруссией». Встреча, которая пройдет на «Бай-Арене», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Байер» — «Боруссия» М.

«Байер»

«Аптекари» после девяти матчей немецкого первенства с 15 очками идут на восьмой позиции в турнирной таблице, но отставание от топ-4 составляет всего два очка.

Переиграв накануне дома 1:0 «Падерборн» в Кубке Германии, леверкузенцы смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах

Но в рамках Бундеслиги «фармацевты» не побеждали с 28 сентября, когда в гостевом матче одолели 3:0 «Аугсбург». После того «Байер» провел три поединка в чемпионате, где дважды сыграл вничью и разгромно проиграл.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своем поле в этом розыгрыше БЛ «аптекари» еще не проигрывали, дважды выиграв и три раза сыграв вничью, разница забитых и пропущенных — 8:5.

«Боруссия» М

Перед стартом 10-го тура БЛ «Боруссия» М лидирует, имея в своей копилке 19 очков, но любая потеря баллов в Леверкузене, скорее всего, будет стоить команде первого места.

«Жеребята» в пяти последних матчах в немецкого первенства четыре раза победили при одном поражении. Поражение пришлось на выездной матч против дортмундских одноклубников, виктории состоялись над: «Фортуной», «Хоффенхаймом», «Аугсбургом» и «Айнтрахтом».

В середине недели менхенгладбахцы вновь играли с «Боруссийе» Д. На этот раз в Кубке Германии, где снова проиграли со счетом 1:2.

Четыре выездных матча в этом розыгрыше БЛ принесли «Боруссии» М три виктории и одно поражение, разница мячей — 7:2.

В прошлом сезоне менхенгладбахцы дважды обыграли леверкузенцев: 2:0 дома и 1:0 на выезде. А в Кубке страны «Байер» взял реванш — 5:0.

Прогноз на «Байер» — «Боруссия» М

Хотя «Байер» и играет нестабильно, но на своем поле осечек пока в этой БЛ не терпел. Рекомендуем поставить с форой на хозяев. 0