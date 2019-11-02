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    Сбросит ли «Байер» «Боруссию» М с первого места БЛ?

    «Байер» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Германии 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Байер» — «Боруссия» М
    Лукас Аларио
    В субботу, 2 ноября, леверкузенский «Байер» в поединке 10-го тура дома сыграет с менхенгладбахской «Боруссией». Встреча, которая пройдет на «Бай-Арене», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Байер» — «Боруссия» М.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
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    «Байер»

    «Аптекари» после девяти матчей немецкого первенства с 15 очками идут на восьмой позиции в турнирной таблице, но отставание от топ-4 составляет всего два очка.

    Переиграв накануне дома 1:0 «Падерборн» в Кубке Германии, леверкузенцы смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах

    Но в рамках Бундеслиги «фармацевты» не побеждали с 28 сентября, когда в гостевом матче одолели 3:0 «Аугсбург». После того «Байер» провел три поединка в чемпионате, где дважды сыграл вничью и разгромно проиграл.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своем поле в этом розыгрыше БЛ «аптекари» еще не проигрывали, дважды выиграв и три раза сыграв вничью, разница забитых и пропущенных — 8:5.

    «Боруссия» М

    Перед стартом 10-го тура БЛ «Боруссия» М лидирует, имея в своей копилке 19 очков, но любая потеря баллов в Леверкузене, скорее всего, будет стоить команде первого места.

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    «Жеребята» в пяти последних матчах в немецкого первенства четыре раза победили при одном поражении. Поражение пришлось на выездной матч против дортмундских одноклубников, виктории состоялись над: «Фортуной», «Хоффенхаймом», «Аугсбургом» и «Айнтрахтом».

    В середине недели менхенгладбахцы вновь играли с «Боруссийе» Д. На этот раз в Кубке Германии, где снова проиграли со счетом 1:2.

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    • Четыре выездных матча в этом розыгрыше БЛ принесли «Боруссии» М три виктории и одно поражение, разница мячей — 7:2.

    В прошлом сезоне менхенгладбахцы дважды обыграли леверкузенцев: 2:0 дома и 1:0 на выезде. А в Кубке страны «Байер» взял реванш — 5:0.

    Прогноз на «Байер» — «Боруссия» М

    Хотя «Байер» и играет нестабильно, но на своем поле осечек пока в этой БЛ не терпел. Рекомендуем поставить с форой на хозяев. 0

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