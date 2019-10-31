ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фил ФоденЮные покорители. Что стало с последними обладателями «Золотого мяча» U-17 «Гранада»Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры Примеры «Торонто» — «Вашингтон»НХЛ. Четыре очка Овечкина, хет-трик Радулова и дубль Свечникова
  • 08:11
    • «Денвер» уступил «Далласу», «Майами» одолел «Атланту»
  • 01:07
    • «Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси оформил дубль
  • 00:55
    • «Интер» обыграл «Брешию» и возглавил Серию А
  • 00:51
    • «МанСити», «Эвертон» и «Лестер» вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги
  • 22:51
    • «Атлетико» и «Алавес» сыграли вничью
  • 22:33
    • Орлов: Дзюба будет просить контракт «3+1» с повышением зарплаты
  • 21:59
    • «Спартак» разобрался с «Йокеритом» и одержал пятую победу подряд
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Вильярреал» в зону еврокубков?

    «Эйбар» — «Вильярреал». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Примеры 31 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эйбар Прогнозы на Вильярреал Календарь Примеры
    Прогноз на «Эйбар» — «Вильярреал»
    «Вильярреал» занимает 7 место в Примере
    31 октября на «Мунисипаль де Ирупуа» «Эйбар» примет «Вильярреал». Поединок 11 тура испанской Примеры начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Эйбар» — «Вильярреал».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2019 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 21:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреаль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.60
  • Играть!
    •

    «Эйбар»

    До 9-го тура у хозяев была беспроигрышная серия в 4 встречи кряду. Отдельно стоит отметить, что из этих четырех матчей «Эйбар» выиграл два, причем на своем поле.

    Если говорить об этих победах, то на своем поле «оружейники» обыграли «Севилью» со счетом 3:2, а после этого выиграли у «Сельты» 2:0.

    Помимо вышеперечисленных результатов за указанный период времени команда сыграла вничью с «Леванте» (0:0) и «Бетисом» (0:0).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Тем не менее, после этого клуба уступил дома «Барселоне» со счетом 0:3, а в предыдущем туре он проиграл на выезде «Вальядолиду» (0:2).

    По итогам 10 туров баски занимают 16 место, опережая зону вылета по дополнительным показателям.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 17 очков.

    В 10 сыгранных турах «желтая субмарина» одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

    На своем поле подопечные Хавьера Кальехи обыграли «Вальядолид» (2:0) и «Бетис» (5:1). Также они сыграли вничью с «Гранадой» (4:4) и «Реалом» (2:2).

    А вот в гостях они оказались сильнее «Леганеса» (3:0) и «Эспаньола» (1:0). Проиграли при этом «Леванте» (1:2), «Барселоне» (1:2) и «Осасуне» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,75, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ахмат — Луч
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Карлес Аленья
  • Трансферный дайджест. 22-28 октября
    • 16:05 28/10/2019     Лионель Месси
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
    • 12:10 24/10/2019     ЦСКА
  • ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни
    • 02:28 28/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Эйбар» — «Вильярреал». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Примеры 31 октября 2019 года. Прогноз на «Эйбар» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.75
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», «Барселона» разгромила «Вальядолид»Подробности матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу 01:310
  • 08:43
    • Овечкин вышел на 12-е место по голам в НХЛ
  • 07:04
    • Месси обошел Роналду по голам за клуб
  • 21:49
    • «Салават Юлаев» на выезде уступил «Сочи»
    Коке Футбол Коке — Мистер «Атлетико». Но почему фаны его освистали?Капитан «Атлетико» Коке проводит не лучший сезон Вчера в 14:210
  • Экспресс дня

  • Хватит ли сил у «Зенита» на третий турнир?
  • 3.80
    •
  • 08:57
    • Йерро: Рауль готов тренировать «Реал»
  • 08:27
    • «Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел в финал МЛС
  • 00:39
    • Гол Аларио вывел «Байер» в 1/8 финала Кубка Германии
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп Футбол «Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачиРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 28/10/2019 в 18:310
  • 21:29
    • СМИ: ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
  • 21:17
    • «Торпедо» дома обыграло «Локомотив»
  • 20:58
    • «Нижний Новгород» разгромил черногорцев в Лиге чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие