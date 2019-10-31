«Эйбар» — «Вильярреал». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч Примеры 31 октября 2019 года

31 октября на «Мунисипаль де Ирупуа» «Эйбар» примет «Вильярреал». Поединок 11 тура испанской Примеры начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Эйбар» — «Вильярреал».

«Эйбар»

До 9-го тура у хозяев была беспроигрышная серия в 4 встречи кряду. Отдельно стоит отметить, что из этих четырех матчей «Эйбар» выиграл два, причем на своем поле.

Если говорить об этих победах, то на своем поле «оружейники» обыграли «Севилью» со счетом 3:2, а после этого выиграли у «Сельты» 2:0.

Помимо вышеперечисленных результатов за указанный период времени команда сыграла вничью с «Леванте» (0:0) и «Бетисом» (0:0).

Тем не менее, после этого клуба уступил дома «Барселоне» со счетом 0:3, а в предыдущем туре он проиграл на выезде «Вальядолиду» (0:2).

По итогам 10 туров баски занимают 16 место, опережая зону вылета по дополнительным показателям.

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 17 очков.

В 10 сыгранных турах «желтая субмарина» одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

На своем поле подопечные Хавьера Кальехи обыграли «Вальядолид» (2:0) и «Бетис» (5:1). Также они сыграли вничью с «Гранадой» (4:4) и «Реалом» (2:2).

А вот в гостях они оказались сильнее «Леганеса» (3:0) и «Эспаньола» (1:0). Проиграли при этом «Леванте» (1:2), «Барселоне» (1:2) и «Осасуне» (1:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,75, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0