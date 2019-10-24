ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Локомотив»Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в Турине «Калгари» — «Вашингтон»НХЛ. Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари», «Лос-Анджелес» одолел «Виннипег» Фернандо ТорресМир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»?
  • 13:46
    • Люка Эрнандес выбыл на несколько недель
  • 13:30
    • Официально: матч «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря
  • 10:34
    • В США приняли «Закон Родченкова»
  • 10:03
    • В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
  • 07:15
    • «Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона в НБА
  • 07:01
    • «Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива», Дибала оформил дубль
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Слован» удачно играть в ЛЕ?

    «Слован» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Слован Братислава Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Слован» — «Вулверхэмптон»
    Моха Рхарсалла
    В четверг, 24 октября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы квартета К словацкий «Слован» из Братиславы на своем поле примет английский «Вулверхэмптон». Начало игры — в 19:55 по Москве. Прогноз на «Слован» — «Вулверхэмптон».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа K 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.70
  • Играть!
    •

    «Слован»

    «Слован» стартовал в этом евросезоне в Лиге чемпионов, но был от туда сразу же выбит черногорской «Сутьеской» по пенальти.

    В квалификации Лиги Европы чемпион Словакии прошел троих соперников. Первых двух он обыграл по два раза, а с греческим ПАОКом, на последней стадии отбора, все решило правило выездного гола — 1:0 и 2:3.

    На старте группового этапа ЛЕ братиславцы продолжили удивлять футбольную Европы, обыграв на своей территории крепкий турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2, после чего привезли очко из Португалии, сыграв вничью 2:2 с «Брагой».

  • «МЮ» мучался против «Астаны». Гринвуд — единственная надежда манкунианцев
  • «МЮ» с большим трудом добыл три очка на старте Лиги Европы
  • 20/09/2019

    • «Слован» является лидером чемпионата страны, опережая вторую позицию на два очка. На данный момент у братиславцев 9-матчевая беспроигрышная серия.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» пробились в групповой этап ЛЕ через сито квалификации, выбив по пути североирландский «Крузейдерс», армянский «Пюник» и итальянский «Торино».

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Подопечные Нуну Санту начали групповой турнир Лиги Европы с домашнего поражения от «Браги» со счетом 0:1, после чего обыграли с таким же результатом в гостях «Бешикташ», забив единственный гол в компенсированное время.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Вулверхэмптон» впервые играет в Лиге Европы и провел в турнире восемь матчей. Семь из них он выиграл и одну встречу проиграл.

    В чемпионате Англии «оранжевые» с 11 очками после девяти туров идут на 13 месте в турнирной таблице. У команды сейчас 6-матчевая беспроигрышная серия.

    Прогноз на «Слован» — «Вулверхэмптон»

    «Слован» в этом сезоне зарекомендовал себе крепкой командой. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аякс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  3.30
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 19:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аякс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Славия Прага — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Генк — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.5
  • Прогноз на матч Зальцбург — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Бенфика — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Олег Знарок
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
    • 12:55 21/10/2019     Адам Лаллана
  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
    • 14:56 21/10/2019     Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Слован» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года. Прогноз на «Слован» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Трансферный дайджест. 15-21 октябряКто претендует на главную звезду ПСЖ, сколько «Тоттенхэм» хочет выручить за Эриксена, вернется ли Ибра в Серию А и другие трансферные новости последних дней 21/10/2019 в 20:070
  • 14:50
    • «Амур» выиграл у «Сочи»
  • 14:15
    • Нурмагомедов может провести поединок на стадионе «Зенита»
  • 14:06
    • Оздоев мог перейти в «Вердер»
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, шайба Наместникова, передачи Проворова и ВоробьеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 октября Вчера в 07:340
  • Экспресс дня

  • Покинет ли ЦСКА последнее место в группе?
  • 3.85
    •
  • 13:18
    • Тарханов: Информация о моем увольнении — это бред
  • 11:51
    • Левандовский вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
  • 11:36
    • Почеттино: «Тоттенхэм» показал, что мы — команда
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 00:170
  • 11:20
    • Гасперини: «Аталанта» выносит позитивный опыт из игр Лиги чемпионов
  • 11:04
    • Нойер повторил достижение Кана в ЛЧ
  • 10:48
    • Марсело: «Реал» просто обязан был побеждать «Галатасарай»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие