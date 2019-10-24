«Слован» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В четверг, 24 октября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы квартета К словацкий «Слован» из Братиславы на своем поле примет английский «Вулверхэмптон». Начало игры — в 19:55 по Москве. Прогноз на «Слован» — «Вулверхэмптон».

«Слован»

«Слован» стартовал в этом евросезоне в Лиге чемпионов, но был от туда сразу же выбит черногорской «Сутьеской» по пенальти.

В квалификации Лиги Европы чемпион Словакии прошел троих соперников. Первых двух он обыграл по два раза, а с греческим ПАОКом, на последней стадии отбора, все решило правило выездного гола — 1:0 и 2:3.

На старте группового этапа ЛЕ братиславцы продолжили удивлять футбольную Европы, обыграв на своей территории крепкий турецкий «Бешикташ» со счетом 4:2, после чего привезли очко из Португалии, сыграв вничью 2:2 с «Брагой».

«Слован» является лидером чемпионата страны, опережая вторую позицию на два очка. На данный момент у братиславцев 9-матчевая беспроигрышная серия.

«Вулверхэмптон»

«Волки» пробились в групповой этап ЛЕ через сито квалификации, выбив по пути североирландский «Крузейдерс», армянский «Пюник» и итальянский «Торино».

Подопечные Нуну Санту начали групповой турнир Лиги Европы с домашнего поражения от «Браги» со счетом 0:1, после чего обыграли с таким же результатом в гостях «Бешикташ», забив единственный гол в компенсированное время.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Вулверхэмптон» впервые играет в Лиге Европы и провел в турнире восемь матчей. Семь из них он выиграл и одну встречу проиграл.

В чемпионате Англии «оранжевые» с 11 очками после девяти туров идут на 13 месте в турнирной таблице. У команды сейчас 6-матчевая беспроигрышная серия.

Прогноз на «Слован» — «Вулверхэмптон»

«Слован» в этом сезоне зарекомендовал себе крепкой командой. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0