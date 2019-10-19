«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 19 октября 2019 года

В девятом туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Валенсия».

«Атлетико»

По завершении 8 матчей Примеры мадридский коллектив находится на 3 строчке в турнирной таблице с 15 баллами в активе. В этих играх «матрасники» забили 7 голов, пропустив 4 мяча.

Последний раз подопечные Диего Симеоне уступали в этом сезоне 14 сентября. В выездной встрече в Сан-Себастьяне «Атлетико» потерпел поражение от «Реала Сосьедад» (2:0).

Затем в Лиге чемпионов «индейцы» разошлись миром с «Ювентусом» (2:2). А в 5 туре Ла Лиги в поединке с «Сельтой» зрители и вовсе не увидели голов (0:0). Но через несколько дней «Атлетико» переиграл «Мальорку» (0:2).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Мадридское дерби 28 сентября также прошло без забитых мячей (0:0). А после этого «матрасники» одолели «Локомотив» в Лиге чемпионов (0:2). В 8 матче Примеры команда Симеоне сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0).

«Валенсия»

В своих 8 встречах в рамках испанского первенства команда из одноименного города заработала 12 баллов. Сейчас она идет восьмой в общем рейтинге Примеры с 12 забитыми и 12 пропущенными голами.

В первом матче под руководством Альберта Селадеса «летучие мыши» были разгромлены «Барселоной» (5:2), но несколькими днями позже «Валенсия» одолела «Челси» в Лондоне в Лиге чемпионов (0:1).

Затем оранжевые дважды сыграли вничью. Сперва — с «Леганесом» (1:1), а потом — с «Хетафе» (3:3). В 7 туре Ла Лиги на стадионе «Сан Мамес» гости победили «Атлетик» благодаря голу Черышева (0:1).

Но 2 октября в ЛЧ «Валенсия» в родных стенах потерпела поражение от «Аякса» (0:3). А в последнем на данный момент поединке в Примере «летучие мыши» взяли верх над «Алавесом» (2:1).

Прогноз

Победа «Атлетико» в этой встрече оценивается коэффициентом 1,68, на ничью букмекеры дают — 3,85, а на победу «Валенсии» — 5,50.

Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,60. 0