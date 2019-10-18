«Шахтер» — «Колос». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч УПЛ 15 октября 2019 года

В рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» будет принимать «Колос». Матч пройдет 18 октября на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Шахтер» — «Колос».

«Шахтер»

К матчу очередного тура чемпионата Украины «Шахтер» подходит без потерь очков — «горняки» одержали победы в десяти подряд турах на старте чемпионата.

В том числе по ходу этой фантастической серии подопечные Луиша Каштру одолели и своего главного соперника киевское «Динамо» (2:1 в гостях).

В предыдущем туре «Шахтер» со счетом 2:0 обыграл «Днепр-1», продлив свою победную серию во всех турнирах до четырех матчей (она включает также победу над «Аталантой» в ЛЧ — 2:1).

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После 10 туров у «Шахтера» в активе 30 очков и ближайших преследователей «Десну» и «Динамо» «горняки» опережают на 10 очков. У «горняков» 30 забитых мячей и 6 пропущенных (из них 3 — в одном матче, против «Зари»).

«Колос»

«Колос» в этом сезоне дебютирует в УПЛ и начал свой путь в высшем дивизионе весьма достойно. Команда претендует на попадание в топ-6.

После десяти туров у «Колоса» в активе 14 очков, команда занимает шестое место и опережает своего ближайшего конкурента «Днепр-1» на 7 очков.

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В предыдущем туре трехматчевую беспроигрышную серию «Колоса» прервало «Динамо», которое разгромило команду из села Ковалевка со счетом 4:0. У «Колоса» 9 забитых мячей и 15 пропущенных.

Прогноз

На победу «Шахтера» букмекеры дают коэффициент 1,12, на ничью — 9,10, а на сенсацию от «Колоса» — 20,00.

Прогноз на матч «Шахтер» — «Колос» — хозяева выиграют оба тайма с коэффициентом 1,94. 0