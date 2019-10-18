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    Продолжит ли «Гранада» удерживать лидирующие позиции в Примере?

    «Гранада» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч чемпионата Испании 18 октября 2019 года

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    Прогноз на «Гранада» — «Осасуна»
    Домингуш Дуарте
    В пятницу, 18 октября, в стартовом поединке девятого тура испанской Примеры «Гренада» на «Нуэво Лос Карменес» примет памплонскую «Осасуну». Начало игры — 22:00 по Москве. Прогноз на «Гранада» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 18 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Гранада»

    «Гранада», которая вернулась в элиту только в этом году, после восьми туров испанского первенства удерживает четвертую позицию, имея на своем счету 14 очков, что на четыре меньше, чем у первого «Реала».

    Стартовали «насриды» с результативной ничьей с «Вильярреалом» (4:4), затем дома проиграли «Севильи» (0:1), после чего они выиграли три игры кряду, в одной из них «красно-белые» одолели «Барселону» (2:0) на своей территории.

    Последующие два матча принесли им четыре пункта, а в последнем игровом дне команда из Андалусии уступила на выезде мадридскому «Реалу» со счетом 2:4.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В текущем сезоне Примеры «Гранада» провела на своем поле три игры, в которых дважды выиграла и раз проиграла, разница забитых и пропущенных — 3:1.

    «Осасуна»

    «Осасуна» также минувший сезон провела во втором испанском дивизионе. После восьми встреч в элите она набрала 11 баллов и идет на 11 месте в турнирной таблице.

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    Начали чемпионат наваррцы с выездной победы над «Леганесом» со счетом 1:0, после чего четыре встречи кряду свели вничью (одну из них с «Барсой» дома — 2:2).

    В пятом туре «красные» потерпели первое поражение в сезоне, уступив в Мадриде «Реалу» (0:2). А в следующих трех играх они набрали пять очков — обыграли «Вильярреал» (2:1), разошлись миром с «Леванте» (1:1) и «Реал Сосьедадом» (0:0).

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  • 22/09/2019

    • На выезде в этом розыгрыше Примеры «Осасуна» провела четыре встречи, где раз победила, дважды сыграла вничью и раз проиграла, разница мячей — 3:4.

    В прошлом сезоне в рамках Сегунды «Гранада» дома обыграла «Осасуну» со счетом 2:0, а в Памплоне победили хозяева — 1:0.

    Прогноз на «Гранада» — «Осасуна»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гранады» — 2.35, победа «Осасуны» — 3.30, ничья — 3.05.

    Прогнозируем, что в поединке двух новичков элитного дивизиона будет результативная игра. Предлагаем поставить на ТБ 2,0.

    Также хозяева вполне могут рассчитывать на благоприятный результат. Можно поставить с форой на хозяев. 0

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    «Гранада» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч чемпионата Испании 18 октября 2019 года. Прогноз на «Гранада» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01
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