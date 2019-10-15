ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио МанджукичТрансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле Не все статуи одинаково полезныНовая статуя короля. Как Златан превзошел Роналду Уле Гуннар СульшерСульшер висит на волоске. Кто может его заменить?
  • 20:56
    • Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
  • 23:39
    • Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию
  • 23:07
    • Головин: Думаю, что после ЧМ-2018 мы можем выиграть Евро-20202
  • 22:33
    • Черчесов: Главная задача — выиграть чемпионат Европы
  • 22:11
    • Тренер сборной Кипра: Россия нас просто наказала
  • 21:45
    • Дзюба: Матч с Бельгией — хорошая проверка для нашего самомнения
  • 21:14
    • Голландия обыграла Белоруссию в отборе Евро-2020
    Все новости спорта

    Будет ли Северная Корея гостеприимной для Южной?

    КНДР — Южная Корея. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022 Прогнозы на сборную КНДР Прогнозы на сборную Южной Кореи
    Прогноз на КНДР — Южная Корея
    Сон Хын Мин
    15 октября в Пхеньяне сборная Северной Кореи примет национальную команду Южной Кореи в четвертом туре второго отборочного этапа ЧМ-2022 азиатской зоны. Стартовый свисток будет дан в 11:30 по Москве. Прогноз на КНДР — Южная Корея.

    КНДР

    Сборная Северной Кореи провала континентальный чемпионат в текущем году. В одной компании с Бахрейном, Саудовской Аравией и Катаром она проиграла все три встречи с общим счетом 0:14.

    После Кубка Азии-2019 «чхоллима» продолжила свою серию поражений, проиграв еще в двух поединках, но затем она не знает горечи неудач уже в пяти играх кряду, выиграв все из них.

    Что правда, в этот период северные корейцы брали верх не над самыми сильными сборными (Индия и Таджикистан дважды). Также в этот период они выиграли и две встречи в отборе к ЧМ-2022.

  • Новая статуя короля. Как Златан превзошел Роналду
  • Хит-парад самых нелепых статуй и бюстов известных спортсменов
  • 12/10/2019

    • Сперва команда КНДР на своем поле обыграла Ливан со счетом 2:0, а во втором туре она на везде одолела Шри-Ланку (1:0). С 6-ю очками КНДР идет второй в группе Н, уступая своим соседям по полуострову по дополнительным показателям.

    Южная Корея

    Команда Южной Кореи выступила на Кубке Азии-2019 значительно лучше, выиграв все три матча на групповом этапе с общим счетом 4:0. На стадии 1/8 финала «азиатские тигры» переиграли Бахрейн в овертайме (2:1 ОТ).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    Но в четвертьфинале они были остановлены будущим победителем турнира сборной Катара, проиграв им минимально (0:1).

    Все прогнозы на Евро-2020

    После этого «Воины Тэджу» провели шесть поединков с учетом всех турниров, где четыре игры выиграли две свели вничью.

    В квалификации к ЧМ-2022 они сыграли две встречи и обе выиграли, поочередно одолев Туркменистан (2:0) в гостях и Монголию (8:0) на своей территории.

    Последний раз эти сборные играли между собой в 2017 году. И тогда минимальную викторию праздновали южные корейцы — 1:0.

    Прогноз на КНДР — Южная Корея

    Прогнозируем, что в принципиальном противостоянии хозяева при заполненных трибунах в Пхеньяне не ударят лицом в грязь. Предлагаем поставить на них с форой. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Сегодня в 19:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Чехия — Северная Ирландия
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Болгария — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Украина — Португалия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Франция — Турция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Литва — Сербия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.53
  • Прогноз на матч Исландия — Андорра
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Косово — Черногория
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Молдавия — Албания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Баффало — Даллас
  • Сегодня в 22:00
    •  1.49
  • Прогноз на матч Монголия — Киргизия
  • Завтра в 11:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ювентус» вернулся на вершину
  • «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»
    • 18:46 07/10/2019     Моуринью выжидает свой шанс
  • Моуринью: кто хочет «Особенного» больше всех
    • 06:38 12/10/2019     Уле Гуннар Сульшер
  • Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?
    • 23:23 12/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    КНДР — Южная Корея. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года. Прогноз на КНДР — Южная Корея. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    Гарет Саутгейт Футбол У сборной Англии полно проблем. Пять выводов после поражения «Трех Львов»В отборе на Евро-2020 англичане проиграли сборной Чехии 12/10/2019 в 14:000
  • 19:37
    • Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор
  • 19:34
    • СКА на выезде победил «Торпедо»
  • 19:26
    • «Йокерит» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
    Моуринью выжидает свой шанс Футбол Моуринью: кто хочет «Особенного» больше всехКаким клубам нужен португалец? 12/10/2019 в 06:380
  • Экспресс дня

  • Оформит ли Россия досрочный выход на Евро-2020?
  • 3.35
    •
  • 23:56
    • Уэльс и Хорватия сыграли вничью в отборе Евро-2020
  • 23:29
    • Черышев: Этот матч был нужен после травмы — не мог найти себя
  • 22:53
    • Джикия: Свои голы забили, еще столько же не забили
    Фрагмент матча Хоккей Кубок Гагарина можно вручать уже в октябре. ЦСКА раздавил «Ак Барс»СМИ — о крупной победе ЦСКА над «Ак Барсом» в Казани 12/10/2019 в 12:540
  • 19:18
    • ЦСКА одержал «сухую» победу над «Сочи»
  • 17:50
    • Сборная Бельгии одержала восьмую победу в квалификации Евро-2020
  • 16:54
    • Сборные Бразилии и Нигерии сыграли вничью
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие