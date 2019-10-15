КНДР — Южная Корея. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

15 октября в Пхеньяне сборная Северной Кореи примет национальную команду Южной Кореи в четвертом туре второго отборочного этапа ЧМ-2022 азиатской зоны. Стартовый свисток будет дан в 11:30 по Москве. Прогноз на КНДР — Южная Корея.

КНДР

Сборная Северной Кореи провала континентальный чемпионат в текущем году. В одной компании с Бахрейном, Саудовской Аравией и Катаром она проиграла все три встречи с общим счетом 0:14.

После Кубка Азии-2019 «чхоллима» продолжила свою серию поражений, проиграв еще в двух поединках, но затем она не знает горечи неудач уже в пяти играх кряду, выиграв все из них.

Что правда, в этот период северные корейцы брали верх не над самыми сильными сборными (Индия и Таджикистан дважды). Также в этот период они выиграли и две встречи в отборе к ЧМ-2022.

Сперва команда КНДР на своем поле обыграла Ливан со счетом 2:0, а во втором туре она на везде одолела Шри-Ланку (1:0). С 6-ю очками КНДР идет второй в группе Н, уступая своим соседям по полуострову по дополнительным показателям.

Южная Корея

Команда Южной Кореи выступила на Кубке Азии-2019 значительно лучше, выиграв все три матча на групповом этапе с общим счетом 4:0. На стадии 1/8 финала «азиатские тигры» переиграли Бахрейн в овертайме (2:1 ОТ).

Но в четвертьфинале они были остановлены будущим победителем турнира сборной Катара, проиграв им минимально (0:1).

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После этого «Воины Тэджу» провели шесть поединков с учетом всех турниров, где четыре игры выиграли две свели вничью.

В квалификации к ЧМ-2022 они сыграли две встречи и обе выиграли, поочередно одолев Туркменистан (2:0) в гостях и Монголию (8:0) на своей территории.

Последний раз эти сборные играли между собой в 2017 году. И тогда минимальную викторию праздновали южные корейцы — 1:0.

Прогноз на КНДР — Южная Корея

Прогнозируем, что в принципиальном противостоянии хозяева при заполненных трибунах в Пхеньяне не ударят лицом в грязь. Предлагаем поставить на них с форой. 0