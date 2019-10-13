Казахстан — Бельгия. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года

В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Казахстана 13 октября на «Астана Арене» в Нур-Султане сыграет с Бельгией. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на Казахстан — Бельгия.

Казахстан

После 7 туров квалификации на счету этой сборной так и осталось 7 очков, из-за чего команда занимает 4 строчку в турнирной таблице, отставая от второй позиции на 11 пунктов.

В последнем на данный момент поединке против Кипра подопечные Михала Билека в Нур-Султане не смогли заработать очки.

Ведя 1:0, хозяева пропустили 2 мяча в ответ. Казахстанцы проиграли со счетом — 1:2.

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В 5 туре отборочного цикла «ястребы» расписали мировую с киприотами (1:1), а несколькими днями позже команда потерпела поражение от России в Калининграде (1:0).

Бельгия

«Красные дьяволы» уже обеспечили себе выход из Группы I, без Чемпионата Европы эта команда не останется. В 7 поединках бельгийцы заработали 21 очко и заняли первое место в таблице.

На старте отборочной кампании подопечные Роберто Мартинеса побели Россию (3:1), а во втором туре одолели Кипр (0:2), затем они переиграли Казахстан (3:0) и Шотландию (3:0).

6 сентября «красные дьяволы» разгромили Сан-Марино в гостях (0:4), а чуть позже Бельгия вновь взяла верх над Шотландией (0:4).

В поединке 10 октября в Брюсселе подопечные Мартинеса просто разнесли скромную команду Сан-Марино (9:0). Таким образом, бельгийцы в 7 встречах забили 28 мячей, пропустив при этом лишь 1 гол.

Прогноз

На победу Казахстана в этой встрече букмекеры дают коэффициент 15,0, на ничью — 7,80, а на победу Бельгии — 1,17.

Несмотря на отсутствие мотивации, основной состав гостей на классе без проблем разберется с хозяевами. Наш прогноз на матч — победа Бельгии с форой -2 с коэффициентом 1,76. 0