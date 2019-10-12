Норвегия — Испания. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года

Норвегия
Коллективу Ларса Лагербека не очень повезло с жеребьевкой. Норвегия вынуждена противостоять шведам, испанцам и румынам.
За шесть туров команда заработала девять очков и расположилась на 4-м месте в таблице с отставанием от конкурентов она отстает на один балл.
Первый матч в квалификации на Евро-2020 «Сверла» проиграли сборной Испании на «Месталье» (1:2).
Вернувшись в Осло, норвежцы провели неплохую встречу против Швеции, где была зафиксирована результативная ничья (3:3). Не выявили сильнейшего они и в битве со сборной Румынии (2:2).
После этого коллектив с одинаковым результатом 2:0 обыграл Фареры и Мальту, но затем свел вничью гостевой поединок против Швеции — 1:1.
Испания
«Красная фурия» является безоговорочным лидером группы с 18 очками в активе. Подопечные Роберта Морено забили 17 голов, а пропустили лишь трижды.
Первый тур квалификации прошел на стадионе «Месталья»: в Валенсии команда справилась с Норвегией (2:1).
Затем благодаря дублю Альваро Мораты испанцы скромненько обыграли Мальту на выезде (0:2). А вот в следующей игре центрфорвард не забил. Но и без его голов команда одолела Фарерские острова (1:4).
В четвертом туре два пенальти от Рамоса и Мораты, а также мяч Оярсабаля позволили «красной фурии» победить Швецию дома (3:0).
В пятом туре Испания победила на выезде Румынию (2:1), а в шестом — разгромила Фареры (4:0).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,0, а ничья — в 4,33.
Рекомендуем ставить на то, что Испания выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0