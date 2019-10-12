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    Сделает ли Испания предпоследний шаг к Евро-2020?

    Норвегия — Испания. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз на Норвегия — Испания
    Испания по-прежнему идет без потерь
    В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Новергии 12 октября на стадионе «Улевал» в Осло сыграет с Испанией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Норвегия — Испания.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа F 12 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.48
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    Норвегия

    Коллективу Ларса Лагербека не очень повезло с жеребьевкой. Норвегия вынуждена противостоять шведам, испанцам и румынам.

    За шесть туров команда заработала девять очков и расположилась на 4-м месте в таблице с отставанием от конкурентов она отстает на один балл.

    Первый матч в квалификации на Евро-2020 «Сверла» проиграли сборной Испании на «Месталье» (1:2).

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    Вернувшись в Осло, норвежцы провели неплохую встречу против Швеции, где была зафиксирована результативная ничья (3:3). Не выявили сильнейшего они и в битве со сборной Румынии (2:2).

    После этого коллектив с одинаковым результатом 2:0 обыграл Фареры и Мальту, но затем свел вничью гостевой поединок против Швеции — 1:1.

    Испания

    «Красная фурия» является безоговорочным лидером группы с 18 очками в активе. Подопечные Роберта Морено забили 17 голов, а пропустили лишь трижды.

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    Первый тур квалификации прошел на стадионе «Месталья»: в Валенсии команда справилась с Норвегией (2:1).

    Затем благодаря дублю Альваро Мораты испанцы скромненько обыграли Мальту на выезде (0:2). А вот в следующей игре центрфорвард не забил. Но и без его голов команда одолела Фарерские острова (1:4).

    В четвертом туре два пенальти от Рамоса и Мораты, а также мяч Оярсабаля позволили «красной фурии» победить Швецию дома (3:0).

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    • В пятом туре Испания победила на выезде Румынию (2:1), а в шестом — разгромила Фареры (4:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,0, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что Испания выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

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    Норвегия — Испания. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года. Прогноз на Норвегия — Испания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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