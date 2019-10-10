Австралия — Непал. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года

В четверг, 10 октября, во третьем туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Австралии на своем поле примет команду Непала. Начало игры — в 12:00 по мск. Прогноз на Австралия — Непал.

Австралия

Сборная Австралии на последнем континентальном турнире, который прошел в начале этого года, добралась до четвертьфинала, где проиграла команде ОАЭ (0:1).

На групповом этапе того чемпионата Азии-2019 «соккероуз» выиграли две игры при одном поражении, а на стадии 1/8 финала выбили Узбекистан по пенальти.

После того турнира австралийцы успели провести два матча. Сперва они проиграли в товарищеском матче Южной Корее в гостях — 0:1.

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А затем уверенно разгромили на выезде команду Кувейта со счетом 3:0 в первой игре этого отборочного турнира и сразу захватили лидерство в группе В.

Непал

Непал никогда не принимал участие в финальных частях чемпионата мира и континентального первенства.

В прошлом отборочном цикле к ЧМ-2018 непальцы были выбиты первым же соперником еще в начале отборочной компании, проиграв в 2-матчевом противостоянии Индии — 0:0 и 0:2.

В текущей квалификации сборная Непала успела провести уже два поединка в группе В. В первом туре она была разгромлена в Кувейте местной командой со счетом 0:7, а во втором туре непальцы обыграли в гостях Тайвань — 2:0.

Прогноз на Австралия — Непал

Победа Австралии не вызывает ни у кого сомнения и думаем, что хозяева выиграют крупно и «всухую». 0