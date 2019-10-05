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    Прервет ли «Эвертон» серию поражений в АПЛ?

    «Бернли» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч АПЛ 5 октября 2019 года

    Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бернли Прогнозы на Эвертон
    В субботу, 5 октября, в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле примет «Эвертон». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Октября 2019 года
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    «Бернли»

    «Бернли» по итогам семи туров разместился на 11 месте в турнирной таблице АПЛ, имея на счету девять набранных баллов, находясь на расстоянии четырех пунктов от зоны вылета.

    Уже как три поединка в английском первенстве «бордовые» не знают горечи поражений, дважды сыграв вничью и раз победив в этом отрезке.

    Виктория состоялась в домашней встрече над «Норвичем» со счетом 2:0, а мировые пришлись на выездные игры с «Брайтоном» (1:1) и «Астон Виллой» (2:2).

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    В этом сезоне «Бернли» на «Терф Мур» пока не особо впечатляет, дважды выиграв и столько же игр проиграв, забил и пропустил поровну — 6:6.

    «Эвертон»

    «Эвертон» проводит неудачный старт сезона, занимая после восьми матчей АПЛ 15 место, заработав в этих поединках только семь баллов.

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    На данный момент у «ирисок» 3-матчевая проигрышная серия в чемпионате страны, поочередно уступив на выезде «Борнмуту» (1:3), а также дома «Шеффилд Юнайтед» (0:2) и «Ман Сити» (1:3).

    Эту неудачную серию «синим» удалось разбавить гостевой победой над «Шеффилд Уэнсдей» в матче Кубка английской лиги (2:0).

    На выезде в этом сезоне «Эвертон» побеждал только в Кубке лиги, а в играх чемпионата Англии ливерпульцы дважды проиграли при одном ничейном результате, разница мячей в них — 1:5.

    В прошлом сезоне «Бернли» на своем поле был разгромлен «Эвертоном» со счетом 1:5, в Ливерпуле также победили «ириски» — 2:0.

    Прогноз на «Бернли» — «Эвертон»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эвертона» — 2.60, победа «Бернли» — 3.00, ничья — 3.35.

    Прогнозируем, что «ириски», у которых 3-матчевая проигрышная серия в АПЛ, смогут ее прервать в Бернли. 0

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