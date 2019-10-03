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    «Драконы» летят в Нидерланды за победой

    «Фейеноорд» — «Порту». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Порту
    Прогноз на «Фейеноорд» — «Порту»
    Хесус Корона
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» будет принимать «Порту». Игра пройдет на стадионе «Де Куйп» 3 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Порту».
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.18
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    «Фейеноорд»

    Последние результаты нидерландского коллектива нельзя назвать выдающимися. В матче 1 тура группового этапа ЛЕ клуб из Роттердама потерпел поражение в гостях у «Рейнджерс» (1:0).

    А через несколько дней подопечные Япа Стама в напряженном противостоянии с «Эмменом» разошлись миром (3:3). Затем «Фейеноорд» на своем поле крупно уступил «АЗ Алкмару» (0:3).

    29 сентября на стадионе «Де Куйп» команда из Роттердама встретилась с «Твенте». Хозяева наконец-таки смогли порадовать собственных болельщиков, разгромив гостей (5:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После 8 туров в Эредивизи «Фейеноорд» занимает 6 место в таблице с 13 баллами в активе.

    «Порту»

    Команда из одноименного португальского города может похвастаться серией из 8 побед кряду.

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  • 30/09/2019

    • После поражения от «Краснодара» (2:3) «драконы» разгромили «Сетубал» (4:0), одолели «Бенфику» (0:2), уверенно разобрались с «Виторией Гимарайнш» (3:0), а также взяли верх над «Портимоненси» (2:3).

    Затем в 1 поединке в рамках Лиги Европы «Порту» заработал 3 очка, оказавшись сильнее «Янг Бойз» (2:1).

    Спустя несколько дней подопечные Сержиу Консейсау дважды победили клуб «Санта Клара». Сперва 2:0 в чемпионате, а 25 сентября — в Кубке (1:0). В 7 туре Примейры-лиги «драконы» обыграли «Риу Аве» (0:1).

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    Несмотря на такую победную серию, в чемпионате Португалии команда идет лишь третьей с 18 очками в активе.

    Прогноз

    На победу «Фейеноорда» в данном поединке букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью — 3,50, а на победу «Порту» — 2,28.

    Несмотря на то что «драконам» предстоит сложная выездная встреча, они сумеют завладеть инициативой в игре. Наш прогноз — «Порту» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,65. 0

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    «Фейеноорд» — «Порту». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Фейеноорд» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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