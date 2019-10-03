«Селтик» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Селтик» будет принимать «ЧФР Клуж». Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» 3 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Селтик» — «ЧФР Клуж».

«Селтик»

На старте группового еврокубкового пути команда Нила Леннона встретилась с «Ренном» на «Селтик Парк». В этом поединке соперники не выявили сильнейшего (1:1).

Чуть позже «Селтик» у себя дома уверенно разобрался с «Килмарноком» в рамках 6 тура чемпионата Шотландии (3:1), а спустя несколько дней команда разгромила «Патрик» (5:0) в 1/4 финала Кубка страны.

В последней на сегодня встрече гости на «Истер Роуд» в Эдинбурге расписали мировую с «Хибернианом» (1:1). Но несмотря на потерю очков в 7 туре, этот клуб находится на 1 месте в таблице с 19 баллами.

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К данному матчу коллектив из Глазго подходит с серьезными кадровыми потерями. Поединок против «ЧФР Клужа» рискуют пропустить сразу 8 футболистов, включая Эбуэ, Гриффитса, Арзани и Шимуновича.

«ЧФР Клуж»

Свой стартовый матч в Лиге Европы румынский клуб провел очень удачно. В домашней встрече хозяева сенсационно переиграли «Лацио» (2:1), благодаря чему возглавили Группу Е.

Но в следующих поединках в турнирах внутри страны «железнодорожники» выступили не так ярко. 22 сентября подопечные Тони Консейсау разошлись миром с клубом «Стяуа» (0:0).

А чуть позже в рамках 1/16 финала Кубка Румынии «ЧФР Клуж» потерпел поражение от «Ботошани» в серии пенальти (2:2, 4:2).

В 11 туре чемпионата команда все же заработала 3 очка, уверенно победив «Газ Метан» (3:0). На данный момент «железнодорожники» являются лидерами румынского первенства с 24 очками в активе.

Прогноз

«Селтик» считается фаворитом этого противостояния, поскольку его победа оценивается коэффициентом 1,55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «ЧФР Клужа» — 6,90.

Несмотря на статус андердога, гости могут преподнести шотландцам сюрпризы. Поэтому голов в матче должно быть много. Наш прогноз — тотал больше 2 с коэффициентом 1,63. 0