ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Атлетико» Разница в классе. «Атлетико» указал «Локомотиву» его место Пьер-Эмерик ОбамеянгРазница между «Арсеналом» и «МЮ» — в Обамеянге Жозе МоуриньюДесять тренеров для «Спартака»
  • 23:54
    • «Локомотив» уступил «Атлетико» в Москве
  • 23:55
    • Голы Стерлинга и Фодена принесли «МанСити» победу над загребским «Динамо»
  • 23:54
    • Гол Икарди принес ПСЖ победу над «Галатасараем»
  • 23:53
    • «Ювентус» одержал крупную победу над «Байером»
  • 23:50
    • «Тоттенхэм» дома проиграл «Баварии», пропустив семь голов
  • 23:05
    • Заместитель Цорна проведет переговоры с Тедеско в Штутгарте
  • 22:48
    • Мешков рассудит «Краснодар» и «Спартак»
    Все новости спорта

    Будет ли игра на «Селтик Парк» результативной?

    «Селтик» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Селтик
    Прогноз на «Селтик» — «ЧФР Клуж»
    Льюис Морган
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Селтик» будет принимать «ЧФР Клуж». Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» 3 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Селтик» — «ЧФР Клуж».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа E 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 7.80
  • Играть!
    •

    «Селтик»

    На старте группового еврокубкового пути команда Нила Леннона встретилась с «Ренном» на «Селтик Парк». В этом поединке соперники не выявили сильнейшего (1:1).

    Чуть позже «Селтик» у себя дома уверенно разобрался с «Килмарноком» в рамках 6 тура чемпионата Шотландии (3:1), а спустя несколько дней команда разгромила «Патрик» (5:0) в 1/4 финала Кубка страны.

    В последней на сегодня встрече гости на «Истер Роуд» в Эдинбурге расписали мировую с «Хибернианом» (1:1). Но несмотря на потерю очков в 7 туре, этот клуб находится на 1 месте в таблице с 19 баллами.

    Все прогнозы на спорт

    К данному матчу коллектив из Глазго подходит с серьезными кадровыми потерями. Поединок против «ЧФР Клужа» рискуют пропустить сразу 8 футболистов, включая Эбуэ, Гриффитса, Арзани и Шимуновича.

    «ЧФР Клуж»

    Свой стартовый матч в Лиге Европы румынский клуб провел очень удачно. В домашней встрече хозяева сенсационно переиграли «Лацио» (2:1), благодаря чему возглавили Группу Е.

  • На пороге мировой славы. Санчо — уличный парень, бросивший вызов логике
  • Футболист дортмундской «Боруссии» имеет все шансы в будущем стать звездой мирового масштаба
  • 27/09/2019

    • Но в следующих поединках в турнирах внутри страны «железнодорожники» выступили не так ярко. 22 сентября подопечные Тони Консейсау разошлись миром с клубом «Стяуа» (0:0).

    А чуть позже в рамках 1/16 финала Кубка Румынии «ЧФР Клуж» потерпел поражение от «Ботошани» в серии пенальти (2:2, 4:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    В 11 туре чемпионата команда все же заработала 3 очка, уверенно победив «Газ Метан» (3:0). На данный момент «железнодорожники» являются лидерами румынского первенства с 24 очками в активе.

    Прогноз

    «Селтик» считается фаворитом этого противостояния, поскольку его победа оценивается коэффициентом 1,55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «ЧФР Клужа» — 6,90.

    Несмотря на статус андердога, гости могут преподнести шотландцам сюрпризы. Поэтому голов в матче должно быть много. Наш прогноз — тотал больше 2 с коэффициентом 1,63. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Йокерит
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Генк — Наполи
  • Сегодня в 19:55
    •  1.97
  • Прогноз на матч Славия Прага — Боруссия Д
  • Сегодня в 19:55
    •  5.50
  • Прогноз на матч Чарльтон Атлетик — Суонси
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Бенфика
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ливерпуль — РБ Зальцбург
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лилль — Челси
  • Сегодня в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Зенит — Бенфика
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Валенсия — Аякс
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Лион
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Астана — Партизан
  • Завтра в 17:50
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вольфсберг — Рома
  • Завтра в 19:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Марио Манджукич
  • Трансферный дайджест. 24-30 сентября
    • 20:07 30/09/2019     «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
    • 04:20 29/09/2019     Рияд Марез и Кевин де Брейне
  • Новый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава
    • 14:57 29/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Селтик» — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Селтик» — «ЧФР Клуж». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Тоже интересно
    Марио Манджукич Футбол Трансферный дайджест. 24-30 сентябряПродолжит ли «Манчестер Юнайтед» борьбу за хорватского форварда, уйдет ли Виллиан из «Челси», переедет ли Ибрагимович в Южную Америку и другие трансферные новости последних дней 30/09/2019 в 20:070
  • 10:01
    • Роналду стал рекордсменом по количеству побед в ЛЧ
  • 07:19
    • Шевченко согласен возглавить «Милан» при двух условиях
  • 10:33
    • Гол Нобоа «Ахмату» признан лучшим в РПЛ в сентябре
    «Челси» одержал уверенную победу Футбол Революция Лэмпарда в разгаре. «Челси» активизировался и полон энергииЛондонцы имеют недостатки, но продолжают двигаться в правильном направлении 30/09/2019 в 13:580
  • Экспресс дня

  • «Зенит» пополнит свою копилку в игре с «Бенфикой»?
  • 2.68
    •
  • 10:18
    • Тухель: «Галатасарай» играл смело, но ПСЖ заслужил победу
  • 08:54
    • Аллегри может сменить Сульшера в «МЮ»
  • 08:38
    • Гаджиев оценил уровень «Зенита» и «Бенфики» перед матчем ЛЧ
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 01:360
  • 08:22
    • Гнабри: Не часто команды забивают по семь мячей на поле «Тоттенхэма»
  • 08:06
    • Жемалетдинов из-за травмы не сможет приехать в расположение сборной России
  • 07:51
    • Почеттино: Докажем в следующих матчах, что «Тоттенхэм» остается прекрасной командой
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие