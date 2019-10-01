«Аталанта» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

Во вторник, 1 октября, «Аталанта» на своем поле примет «Шахтер» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, которая пройдет на «Сан-Сиро» в Милане, начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «Шахтер».

«Аталанта»

Футболисты «Аталанты» ужасно дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов, потерпев крупное поражение в Загребе от местного «Динамо» (0:4).

Бергамцы по большинству статистических показателей не уступали своему сопернику, но их подвела реализация, а также слабая игра в обороне.

А вот в чемпионате Италии у подопечных Джана Пьеро Гасперини дела идут неплохо. В турнирной таблице они занимают третье место с 13 набранными очками в шести турах.

В двух последних матчах «Аталанта» нанесла поражения «Роме» (2:0) и «Сассуоло» (4:1).

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«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» на старте группового этапа на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (0:3), что не стало большим сюрпризом.

На фоне чемпиона Англии «горняки» смотрелись откровенно слабо. В створ чужих ворот они пробили всего один раз.

В чемпионате Украины команда Луиша Каштру чувствует себя очень комфортно — девять побед в девяти турах.

Последними жертвами донецкой команды стали «Десна» (1:0) и «Ворскла» (4:0).

Среди травмированных у «Шахтера» значатся Давид Хочолава и Александр Пихаленок.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аталанты» — 1.83, победа «Шахтера» — 4.40, ничья — 4.00.

Для команд, потерпевших крупные поражения в первом туре, вторая игра группового этапа имеет определяющее значение, так что мы ждем активного футбола.

«Горняки» имеют больший опыт выступления в еврокубках, но им точно не идет на пользу выступление в слабом чемпионате Украины, который расслабляет многих бразильцев в донецкой команде.

Безусловно, «Аталанта» не сможет контролировать мяч так же уверенно, как «Манчестер Сити», поэтому нам кажется, что «Шахтер» забьет. При этом сыграть на ноль он вряд ли сможет, учитывая свою слабую как для Лиги чемпионов линию защиты. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 1.64.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Аталанты" больше 1,5» за 1.72. Полагаем, что хозяева будут нацелены на атаку после провала в Загребе, так что обороне «Шахтера» придется несладко. 0