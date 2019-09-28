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    Добудут ли «волки» первую победу в АПЛ?

    «Вулверхэмптон» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Англии 28 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»
    Патрик Кутроне
    В субботу, 28 сентября, в матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на «Молинью» примет «Уотфорд». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.87
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.35
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» из-за игр на два фронта не особо хорошо выступают в чемпионате страны. После шести матчей у них четыре балла и 19-я позиция в турнирной таблице АПЛ.

    «Оранжево-черные» не одержали ни одной виктории в матчах Премьер-лиги, сыграв четыре раза вничью при двух поражениях.

    Среди положительных моментов в английском первенстве можно выделить домашнюю мировую с «МЮ» (1:1), а негативных — разгром от «Челси» (2:5) в родных пенатах.

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  • 24/09/2019

    • За последнюю неделю «Вулверхэмптон» провел три встречи. Начал с поражения от португальского «Спортинга» (0:1) дома в ЛЕ, затем сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в АПЛ, а накануне в Кубке лиги был сильнее по пенальти «Рединга».

    «Уотфорд»

    «Уотфорд», который в прошлом сезоне претендовал на место в еврокубках, в этом сезоне разочаровывает своих болельщиков, замыкая турнирную таблицу АПЛ с двумя очками.

    Начали «шершни» чемпионат с трех поражений кряду, потом дважды сыграли вничью, с «Арсеналом» дома даже смогли отыграться с 0:2, закончив 2:2. Но в последнем туре Премьер-лиги они были растоптаны «Ман Сити», уступив с неприличным счетом 0:8.

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    Несколько дней тому назад «золотисто-черные» немного реабилитировались за унижение, переиграв в Кубке лиги «Суонси» (2:1) на своей территории.

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    В прошлом сезоне эти команды играли между собой трижды. В чемпионате они обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 2:1, а в Кубке Англии «Уотфорд» выиграл по итогам овертайма — 3:2.

    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 1.90, победа «Уотфорда» — 4.50, ничья — 3.70.

    Если в прошлом сезоне эти команды боролись за высокие места, то в этом пока барахтаются среди аутсайдеров. Но «волки» на своем поле все же должны брать три очка с соперником, который в гостях выглядит крайне слабо, и подняться из зоны вылета. 0

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