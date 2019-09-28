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    «Ливерпуль» одержит свою 7 победу в АПЛ кряду?

    «Шеффилд» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Шеффилд» — «Ливерпуль»
    Юрген Клопп
    В 7 туре АПЛ «Ливерпуль» отправится в гости к «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Бремелл Лейн». Начало матча в 14:30 по мск. Прогноз на «Шеффилд» — «Ливерпуль».

    «Шеффилд»

    «Шеффилд» неплохо начал этот сезон. Клуб стартовал с победы и ничьи. Но затем последовало первое поражение от «Лестера» со счетом 1:2.

    Среди недели «клинки» выступали в Кубке лиги и проиграли дома «Сандерленду» 0:1. Скорее всего, что в этом году команда сделала большую ставку именно на чемпионат. В АПЛ хозяева потерпели только 2 поражения за 6 туров, что не так уж и плохо.

    В прошлом туре «Шеффилд» выиграл на выезде у «Эвертона» 0:2. До этого коллектив проиграл «Саутгемптону» 0:1.

    В составе у команды весомая потеря. Дисквалифицирован лучший бомбардир прошлого сезона Билли Шарп.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в чемпионате еще не проигрывал. В 6 турах команда Клоппа набрала максимальные 18 очков, поэтому она возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    После поражения от «Наполи» 2:0 в Лиге чемпионов «мерсисайдцы» выиграли на выезде у «Челси» и прошли в 1/8 финала Кубка лиги, одолев на выезде «Милтон Кинс» со счетом 0:2.

    К слову, «красные» выиграли 4 из 5 выездных поединков этого сезона. Кроме того, бросается в глаза результативность команды. Если «Ливерпуль» забивает, то на одном забитом мяче в нынешнем сезоне он не останавливается.

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    Прогноз

    Всего лишь 1.36 дают на «Ливерпуль», тогда как на хозяев поставили 9.40. Вероятность ничьи оценивают коэффициентом 5.10.

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    «Шеффилд» обязательно навяжет борьбу. Так что «Ливерпулю» нужно готовиться к тяжелой схватке. Клопп дал отдохнуть всем игрокам основного состава, поэтому к выходным они будут свежими. А вот «Шеффилд» хоть и делал ротацию, но в матче Кубка лиги были задействованы одни и те же футболисты.

    Без Шарпа в атаке «клинкам» будет сложно. У «Ливерпуля» же все бомбардиры выступят вместе. Так что вполне можно поиграть с форой. Надежная оборона и сильная атака позволит «красным» выиграть с отрывом в 2 или более мяча. Прогноз — фора 2 (-1.5) за 2.05. 0

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