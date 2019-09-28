«Шеффилд» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

В 7 туре АПЛ «Ливерпуль» отправится в гости к «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Бремелл Лейн». Начало матча в 14:30 по мск. Прогноз на «Шеффилд» — «Ливерпуль».

«Шеффилд»

«Шеффилд» неплохо начал этот сезон. Клуб стартовал с победы и ничьи. Но затем последовало первое поражение от «Лестера» со счетом 1:2.

Среди недели «клинки» выступали в Кубке лиги и проиграли дома «Сандерленду» 0:1. Скорее всего, что в этом году команда сделала большую ставку именно на чемпионат. В АПЛ хозяева потерпели только 2 поражения за 6 туров, что не так уж и плохо.

В прошлом туре «Шеффилд» выиграл на выезде у «Эвертона» 0:2. До этого коллектив проиграл «Саутгемптону» 0:1.

В составе у команды весомая потеря. Дисквалифицирован лучший бомбардир прошлого сезона Билли Шарп.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в чемпионате еще не проигрывал. В 6 турах команда Клоппа набрала максимальные 18 очков, поэтому она возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

После поражения от «Наполи» 2:0 в Лиге чемпионов «мерсисайдцы» выиграли на выезде у «Челси» и прошли в 1/8 финала Кубка лиги, одолев на выезде «Милтон Кинс» со счетом 0:2.

К слову, «красные» выиграли 4 из 5 выездных поединков этого сезона. Кроме того, бросается в глаза результативность команды. Если «Ливерпуль» забивает, то на одном забитом мяче в нынешнем сезоне он не останавливается.

Алисон, Клайн, Шакири — это те, кто точно не сыграет. Ориги и Кейта пока что под вопросом.

Прогноз

Всего лишь 1.36 дают на «Ливерпуль», тогда как на хозяев поставили 9.40. Вероятность ничьи оценивают коэффициентом 5.10.

«Шеффилд» обязательно навяжет борьбу. Так что «Ливерпулю» нужно готовиться к тяжелой схватке. Клопп дал отдохнуть всем игрокам основного состава, поэтому к выходным они будут свежими. А вот «Шеффилд» хоть и делал ротацию, но в матче Кубка лиги были задействованы одни и те же футболисты.

Без Шарпа в атаке «клинкам» будет сложно. У «Ливерпуля» же все бомбардиры выступят вместе. Так что вполне можно поиграть с форой. Надежная оборона и сильная атака позволит «красным» выиграть с отрывом в 2 или более мяча. Прогноз — фора 2 (-1.5) за 2.05. 0