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    На «Фольксваген Арене» будут забитые мячи

    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Германии 23 сентября 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Хоффенхайм 1899
    Прогноз на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»
    Максимилиан Арнольд
    23 сентября на «Фольксваген Арене» в рамках пятого тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» примет «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.90
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  • 3.80
  • 2
  • 3.80
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» еще не проигрывал в этом сезоне. По потерянным очкам он делит 2-3 позицию с «Баварией», которая уже свою игру в пятом туре БЛ сыграла.

    Первые два поединка «волки» выиграли, поочередно одолев «Кельн» (2:1) дома и «Герту» в гостях — 3:0. После этого «зелено-белые» завершили два поединка вничью, сыграв с одинаковым счетом по 1:1 против «Падерборна» дома и «Фортуны Дюссельдорф» в гостях.

    На этой неделе подопечные Оливера Гласнера начали борьбу в Лиге Европы, где в первом поединке группового турнира разобрались на своей арене с украинской «Александрией» — 3:1.

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    • «Вольфсбург» в прошлом розыгрыше Бундеслиги на своей арене проиграл только четыре встречи из 17. На данный момент у «волков» 9-матчевая беспроигрышная серия.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» после четырех матчей немецкого первенства заработал четыре пункта, с которыми на данный момент идет 13 в турнирной таблице БЛ, опережая на очко зону вылета.

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    Выиграть в этом чемпионате «деревенским» удалось пока раз, во втором туре они дома одолели «Вердер» (3:2), в третьем игровом дне была ничья с «Байром» (0:0) в гостях.

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    Также два поединка «сине-белые» проиграли — «Айнтрахту» (0:1) на чужой арене и «Фрайбургу» (0:3) в родных пенатах в последнем туре чемпионата.

    На выезде в прошлом сезоне Бундеслиги «Хоффенхайм» часто играл вничью (8 матчей), пять раз выиграл и четыре раза уступил.

    «Вольфсбург» в прошлом сезоне выиграть в гостях у «Хоффенхайма» со счетом 4:1, а во второй встрече была зафиксирована ничья — 2:2.

    Прогноз на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсбурга» — 1.95, победа «Хоффенхайма» — 3.95, ничья — 4.00.

    Прогнозируем, что в этом поединке будут забитые мячи в обе стороны, т.к. «волки» недавно играли в ЛЕ и могут не восстановить силы, а «деревенские» будут стараться пополнить свою копилку набранными очками. 0

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    «Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Германии 23 сентября 2019 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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