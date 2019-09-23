«Вольфсбург» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Германии 23 сентября 2019 года

23 сентября на «Фольксваген Арене» в рамках пятого тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» примет «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм».

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» еще не проигрывал в этом сезоне. По потерянным очкам он делит 2-3 позицию с «Баварией», которая уже свою игру в пятом туре БЛ сыграла.

Первые два поединка «волки» выиграли, поочередно одолев «Кельн» (2:1) дома и «Герту» в гостях — 3:0. После этого «зелено-белые» завершили два поединка вничью, сыграв с одинаковым счетом по 1:1 против «Падерборна» дома и «Фортуны Дюссельдорф» в гостях.

На этой неделе подопечные Оливера Гласнера начали борьбу в Лиге Европы, где в первом поединке группового турнира разобрались на своей арене с украинской «Александрией» — 3:1.

«Вольфсбург» в прошлом розыгрыше Бундеслиги на своей арене проиграл только четыре встречи из 17. На данный момент у «волков» 9-матчевая беспроигрышная серия.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» после четырех матчей немецкого первенства заработал четыре пункта, с которыми на данный момент идет 13 в турнирной таблице БЛ, опережая на очко зону вылета.

Выиграть в этом чемпионате «деревенским» удалось пока раз, во втором туре они дома одолели «Вердер» (3:2), в третьем игровом дне была ничья с «Байром» (0:0) в гостях.

Все прогнозы на футбол

Также два поединка «сине-белые» проиграли — «Айнтрахту» (0:1) на чужой арене и «Фрайбургу» (0:3) в родных пенатах в последнем туре чемпионата.

На выезде в прошлом сезоне Бундеслиги «Хоффенхайм» часто играл вничью (8 матчей), пять раз выиграл и четыре раза уступил.

«Вольфсбург» в прошлом сезоне выиграть в гостях у «Хоффенхайма» со счетом 4:1, а во второй встрече была зафиксирована ничья — 2:2.

Прогноз на «Вольфсбург» — «Хоффенхайм»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсбурга» — 1.95, победа «Хоффенхайма» — 3.95, ничья — 4.00.

Прогнозируем, что в этом поединке будут забитые мячи в обе стороны, т.к. «волки» недавно играли в ЛЕ и могут не восстановить силы, а «деревенские» будут стараться пополнить свою копилку набранными очками. 0