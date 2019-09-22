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    «МЮ» вновь сыграет нерезультативно?

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч АПЛ 22 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»
    Маркус Рашфорд
    В воскресенье, 22 сентября, в шестом туре английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Сентября 2019 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 16:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
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  • 2.08
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в минувшем розыгрыше АПЛ финишировал на десятой строке, заработав в 38 матчах 52 очка. До зоны еврокубков команде не хватило пяти пунктов.

    В текущем чемпионате Англии «молотки» после пяти туров идут восьмыми, имея в своем активе восемь баллов. Начали сезон они крайне неудачно, разгромно проиграв «Ман Сити» на своем поле — 0:5.

    Но в последующих пяти поединках лондонцы не проигрывали, трижды выиграв при двух ничейных исходах. Перед международным перерывом они обыграли «Норвич» (2:0) дома.

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    • На прошлой неделе «Вест Хэм» расписал мировую с «Астон Виллой» (0:0) в Бирмингеме. В прошлом чемпионате «железные» на своей арене играли не особо убедительно, проиграв треть поединков.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» закончил прошлый чемпионат Англии на шестом месте, оказавшись на расстоянии пяти пунктов от зоны Лиги чемпионов.

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    Этот розыгрыш Премьер-лиги принес «красным дьяволам» восемь баллов в пяти турах, с которыми они расположились на четвертой позиции.

    Начали этот сезон манкунианцы очень убедительно, крупно обыграв на «Олд Траффорд» «Челси» со счетом 4:0. После чего в трех играх не знали радости победы, раз проиграв при двух ничейных результатах.

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    Две свои последние встречи «МЮ» выиграл дома по 1:0. На прошлых выходных «красные» одолели «Лестер» в чемпионате, а накануне переиграли казахскую «Астану» в Лиге Европы.

    В прошлом розыгрыше АПЛ команды обменялись домашними победами. В Лондоне хозяева выиграли — 3:1, а в Манчестере «красные дьяволы» взяли реванш — 2:1.

    Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

    Оба коллектива в последних своих поединках играли не особо результативно. Прогнозируем, что эта тенденция продолжится и в предстоящем матче. 0

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч АПЛ 22 сентября 2019 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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