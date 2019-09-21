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    «Монако» прервет домашнюю «сухую» серию «Реймса»?

    «Реймс» — «Монако». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Франции 21 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Реймс Прогнозы на Монако
    Прогноз на «Реймс» — «Монако»
    Виссам Бен Йеддер
    В субботу, 21 сентября, в шестом туре французской Лиги 1 «Реймс» на стадионе «Огюст Делон» примет «Монако». Начало игры — в 21:00 по Москве. Прогноз на «Реймс» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Реймс»

    «Реймс» в пяти матчах текущего розыгрыша Лиги 1 набрал семь баллов, с которыми находится в середине турнирной таблицы, на 11 месте.

    Начали «короли» с неожиданной виктории над «Марселем» (2:0) в гостях, затем расписали мировую со «Страсбуром» (0:0) дома. После чего проиграли на выезде «Бресту» — 0:1.

    В четвертом туре «красно-белые» на своей территории переиграли «Лилль» со счетом 2:0, а в своей последней игре они были биты «Нантом» (0:1) на выезде.

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    При своих зрителях «Реймс» проигрывает не часто. Так в прошлом сезоне команда уступила только в четырех встречах из 19. И в этом сезоне не только не была поверженной, но также и не пропускала.

    «Монако»

    Команду Леонарду Жардима очень сильно лихорадит. В прошлом матче монегаски дома проиграли «Марселю» — 3:4. При этом они вели со счетом 2:0, но пропустили четыре мяча подряд.

    Туром ранее «красно-белые» дважды вели, но все же не смогли обыграть «Страсбур» (2:2), а еще раньше позволили отыграться с 0:2 «Ниму», сыграв 2:2.

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    «Южане» после пяти туров чемпионата Франции имеет всего два очка и идут предпоследними, опережая последний «Дижон» лишь на один балл.

  • «Марсель» начинает возрождение
  • Реакция прессы на матч «Монако» — «Марсель»
  • 16/09/2019

    • В прошлом сезоне «Реймс» дома взял верх над «Монако» — 1:0, а в другой встрече была зафиксирована нулевая ничья.

    Прогноз на «Реймс» — «Монако»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 2.70.

    На викторию «Монако» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.30

    Хотя монегаски сейчас и находятся не в лучших кондициях, но забивают регулярно. Думаем, что и в этой встрече они смогут отличится, и даже возможно не раз. 0

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    «Реймс» — «Монако». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Франции 21 сентября 2019 года. Прогноз на «Реймс» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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