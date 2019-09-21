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    Заработает ли «Эвертон» 3 очка в домашней игре?

    «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч АПЛ 21 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед»
    Игроки «Эвертона»
    В шестом туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 21 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед».

    «Эвертон»

    Сейчас клуб из города Ливерпуль с 7 очками находится на 11 месте в таблице. За 5 туров в Премьер-лиге этот коллектив забил 5 голов, пропустив при этом 7 мячей.

    В 1 матче сезона против «Кристал Пэлас» «ириски» сыграли вничью на выезде (0:0). Затем на своем поле «Эвертон» скромно победил «Уотфорд» (1:0).

    Спустя неделю подопечные Марку Силвы уступили в гостях «Астон Вилле» (2:0). Но в матче 1/32 финала Кубка Лиги синие одолели «Линкольн» (2:4).

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    В поединке 1 сентября «Эвертон» переиграл «Вулверхэмптон» (3:2), а в последнем на сегодня туре Премьер-лиги команда в гостях потерпела поражение от «Борнмута» (3:1).

    «Шеффилд Юнайтед»

    В стартовых пяти турах АПЛ команда из Шеффилда сумела заработать 5 очков и закрепиться на 15 строчке в таблице с разницей мячей 5:6.

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    • Сезон для подопечных Криса Уайлдера начался неплохо. Сперва на выезде «Шеффилд Юнайтед» вырвал ничью на 89 минуте в матче с «Борнмутом» (1:1). А чуть позже «клинки» обыграли «Кристал Пэлас» (1:0).

    Но через неделю команда потерпела поражение от «Лестера» (1:2). После этого в 1/32 финала Кубка Лиги клуб из графства Саут-Йоркшир одолела «Блэкберн» (2:1).

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    В конце лета «Шеффилд Юнайтед» отыграл 2 гола в поединке с «Челси» (2:2), а в домашней встрече 14 сентября хозяева минимально уступили «Саутгемптону» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры верят в победу «Эвертона», оценивая их шансы коэффициентом 1,67, на ничью они дают — 3,90, а на победу «Шеффилда Юнайтед» — 5,50.

    Наш прогноз на матч — победа «Эвертона» с коэффициентом 1,67. 0

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    «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч АПЛ 21 сентября 2019 года. Прогноз на «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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