«Саутгемптон» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 20 сентября 2019 года

«Саутгемптон»
В 5 турах АПЛ «святые» смогли заработать 7 очков, что позволило им закрепиться на 10 строчке в турнирной таблице. В 5 матчах эта команда забила 5 голов, а пропустила 6.
Сезон для коллектива Ральфа Хазенхюттля начался с крупного выездного поражения от «Бернли» (3:0). Затем «Саутгемптон» уступил дома «Ливерпулю» (1:2).
Первую победу «святые» завоевали в матче против «Брайтона» (0:2), а в 1/32 финала Кубка Лиги этот клуб одолел «Фулхэм» (0:1).
В четвертом туре Премьер-Лиги подопечные Хазенхюттля сыграли вничью с «Манчестером Юнайтед» (1:1), а в поединке 14 сентября «Саутгемптон» разобрался с «Шеффилдом Юнайтед» (0:1).
«Борнмут»
«Вишни» в 5 турах английского первенства также заработали 7 очков. Сейчас команда находится на 9 месте в таблице, опережая пятничных соперников лишь по разнице мячей 8:9.
В первом матче нового сезона подопечные Эдди Хау сыграли вничью с «Шеффилдом Юнайтед» на своем поле (1:1). Потом, отправившись на выезд на «Вилла Парк», гости победили «Астон Виллу» (1:2).
В третьем туре АПЛ «Борнмут» не справился с «Манчестером Сити» (1:3). А в 1/32 финала Кубка Лиги «вишни» лишь в серии пенальти одолели «Форест Грин» (0:0, 3:0).
Следующий матч в чемпионате оказался неудачным. Команда уступила «Лестеру» в гостях (1:3). Но в поединке 15 сентября подопечные Эдди Хау уверенно разобрались с «Эвертоном» (3:1).
Прогноз
На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,04, ничья и победа «Борнмута» оценивается одинаково — по 3,65.
Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,74. 0