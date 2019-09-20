«Саутгемптон» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 20 сентября 2019 года

В шестом туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Борнмут». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 20 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Борнмут».

«Саутгемптон»

В 5 турах АПЛ «святые» смогли заработать 7 очков, что позволило им закрепиться на 10 строчке в турнирной таблице. В 5 матчах эта команда забила 5 голов, а пропустила 6.

Сезон для коллектива Ральфа Хазенхюттля начался с крупного выездного поражения от «Бернли» (3:0). Затем «Саутгемптон» уступил дома «Ливерпулю» (1:2).

Первую победу «святые» завоевали в матче против «Брайтона» (0:2), а в 1/32 финала Кубка Лиги этот клуб одолел «Фулхэм» (0:1).

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В четвертом туре Премьер-Лиги подопечные Хазенхюттля сыграли вничью с «Манчестером Юнайтед» (1:1), а в поединке 14 сентября «Саутгемптон» разобрался с «Шеффилдом Юнайтед» (0:1).

«Борнмут»

«Вишни» в 5 турах английского первенства также заработали 7 очков. Сейчас команда находится на 9 месте в таблице, опережая пятничных соперников лишь по разнице мячей 8:9.

В первом матче нового сезона подопечные Эдди Хау сыграли вничью с «Шеффилдом Юнайтед» на своем поле (1:1). Потом, отправившись на выезд на «Вилла Парк», гости победили «Астон Виллу» (1:2).

В третьем туре АПЛ «Борнмут» не справился с «Манчестером Сити» (1:3). А в 1/32 финала Кубка Лиги «вишни» лишь в серии пенальти одолели «Форест Грин» (0:0, 3:0).

Следующий матч в чемпионате оказался неудачным. Команда уступила «Лестеру» в гостях (1:3). Но в поединке 15 сентября подопечные Эдди Хау уверенно разобрались с «Эвертоном» (3:1).

Прогноз

На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,04, ничья и победа «Борнмута» оценивается одинаково — по 3,65.

Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,74. 0