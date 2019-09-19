«Вулверхэмптон» — «Брага». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В четверг, 19 сентября, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Брагу» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы K, которая пройдет на стадионе «Молине», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Брага».

«Вулверхэмптон»

Футболисты «Вулверхэмптона» стартовали в Лиге Европы со второго квалификационного раунда и успели пройти североирландский «Крузейдерс» (2:0 и 4:1), армянский «Пюник» (4:0 и 4:0) и итальянский «Торино» (3:2 и 2:1).

Бросается в глаза тот факт, что «волки» одержали шесть побед в шести матчах, а также забили сразу 19 мячей.

А вот в английской Премьер-лиге команда Нуну Эшпириту Санту пока не впечатляет — три ничьи и два поражения.

Впрочем, матч против «Манчестер Юнайтед» (1:1) «волки» могут записать себе в актив, тем более что им пришлось отыгрываться и даже отражать пенальти.

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Серьезных кадровых проблем у «Вулверхэмптона» на данный момент нет.

«Брага»

«Брага» в текущем розыгрыше Лиги Европы устранила со своего пути датский «Брондбю» (4:2 и 3:1) и московский «Спартак» (1:0 и 2:1).

Как видим, «оружейники» тоже имеют на своем счету 100-процентный показатель побед в еврокубках, пусть они и не были уж слишком уверенными.

Что касается национального первенства, то подопечные Рикарду Са Пинту тоже забуксовали на старте сезона — одна победа, одна ничья и три поражения.

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Особенно болезненным получился домашний проигрыш от «Бенфики» (0:4) в начале сентября, когда хозяева отметились сразу двумя автоголами.

После травмы у «Браги» восстанавливается бразильский защитник Рауль.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 1.60, победа «Браги» — 5.40, ничья — 4.10.

Обе команды начали сезон со ставкой на еврокубки, что негативно отразилось на выступлении в национальных чемпионатах.

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На минувших выходных «волки» крупно проиграли «Челси», в связи с чем получили заслуженную порцию критики. Теперь они просто обязаны порадовать своих болельщиков во встрече против «Браги».

«Вулверхэмптону» придется проводить ротацию состава, но вряд ли она будет радикальной. Нуну Эшпириту Санту хорошо знаком с португальским футболом, так что должен подобрать правильную тактику на ближайшую игру.

«Брага» является опытным еврокубковым бойцом, но все же хорошую игру она преимущественно демонстрирует на своем поле, поэтому наш прогноз — «победа "Вулверхэмптона" с форой -1» за 2.05.

Ну и учитывая в целом высокую результативность «волков», можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал хозяев больше 1,5» за 1.79. 0