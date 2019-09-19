ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданКризис «Реала». Зидан вновь страдает в Мадриде Салах забить не сумел«Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знак Абрахам (справа) не справился с опытной обороной «Валенсии»«Челси» слишком молод для Лиги чемпионов
  • 23:52
    • Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Реал»
  • 23:50
    • «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с выездной победы
  • 23:57
    • «Бавария» забила три мяча «Црвене Звезде»
  • 23:57
    • Загребское «Динамо» разгромило «Аталанту», Оршич оформил хет-трик
  • 23:53
    • «Ювентус» упустил победу над «Атлетико»
  • 23:52
    • «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
  • 23:03
    • СМИ: «Реал» согласовал условия трансфера Мбаппе
    Все новости спорта

    Как долго «оружейники» смогут отстреливаться от «волков»?

    «Вулверхэмптон» — «Брага». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брагу Прогнозы на Португалия
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Брага»
    Рауль Хименес
    В четверг, 19 сентября, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Брагу» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы K, которая пройдет на стадионе «Молине», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Брага».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа K 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 5.70
  • Играть!
    •

    «Вулверхэмптон»

    Футболисты «Вулверхэмптона» стартовали в Лиге Европы со второго квалификационного раунда и успели пройти североирландский «Крузейдерс» (2:0 и 4:1), армянский «Пюник» (4:0 и 4:0) и итальянский «Торино» (3:2 и 2:1).

    Бросается в глаза тот факт, что «волки» одержали шесть побед в шести матчах, а также забили сразу 19 мячей.

    А вот в английской Премьер-лиге команда Нуну Эшпириту Санту пока не впечатляет — три ничьи и два поражения.

    Впрочем, матч против «Манчестер Юнайтед» (1:1) «волки» могут записать себе в актив, тем более что им пришлось отыгрываться и даже отражать пенальти.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Серьезных кадровых проблем у «Вулверхэмптона» на данный момент нет.

    «Брага»

    «Брага» в текущем розыгрыше Лиги Европы устранила со своего пути датский «Брондбю» (4:2 и 3:1) и московский «Спартак» (1:0 и 2:1).

    Как видим, «оружейники» тоже имеют на своем счету 100-процентный показатель побед в еврокубках, пусть они и не были уж слишком уверенными.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Что касается национального первенства, то подопечные Рикарду Са Пинту тоже забуксовали на старте сезона — одна победа, одна ничья и три поражения.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Особенно болезненным получился домашний проигрыш от «Бенфики» (0:4) в начале сентября, когда хозяева отметились сразу двумя автоголами.

    После травмы у «Браги» восстанавливается бразильский защитник Рауль.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 1.60, победа «Браги» — 5.40, ничья — 4.10.

    Обе команды начали сезон со ставкой на еврокубки, что негативно отразилось на выступлении в национальных чемпионатах.

    Все прогнозы на футбол

    На минувших выходных «волки» крупно проиграли «Челси», в связи с чем получили заслуженную порцию критики. Теперь они просто обязаны порадовать своих болельщиков во встрече против «Браги».

    «Вулверхэмптону» придется проводить ротацию состава, но вряд ли она будет радикальной. Нуну Эшпириту Санту хорошо знаком с португальским футболом, так что должен подобрать правильную тактику на ближайшую игру.

    «Брага» является опытным еврокубковым бойцом, но все же хорошую игру она преимущественно демонстрирует на своем поле, поэтому наш прогноз — «победа "Вулверхэмптона" с форой -1» за 2.05.

    Ну и учитывая в целом высокую результативность «волков», можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал хозяев больше 1,5» за 1.79. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Базель — Краснодар
  • Сегодня в 19:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Арсенал
  • Сегодня в 19:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Копенгаген — Лугано
  • Сегодня в 19:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Мальме
  • Сегодня в 19:55
    •  1.98
  • Прогноз на матч Карабах — Севилья
  • Сегодня в 19:55
    •  1.54
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Дюделанж
  • Сегодня в 19:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Хетафе — Трабзонспор
  • Сегодня в 19:55
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ренн — Селтик
  • Сегодня в 19:55
    •  1.82
  • Прогноз на матч Стандард — Витория Гимарайнш
  • Сегодня в 19:55
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Лацио
  • Сегодня в 19:55
    •  1.71
  • Прогноз на матч ПСВ — Спортинг
  • Сегодня в 19:55
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лудогорец — ЦСКА
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астана
  • Сегодня в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Теему Пукки
  • Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»
    • 14:56 15/09/2019     «Локомотив» — «Сочи»
  • «Локо» набрал в Сочи три очка, но потерял второго Миранчука
    • 02:03 15/09/2019     «Зенит» — «Лион»
  • Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов
    • Вчера в 02:07
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Вулверхэмптон» — «Брага». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Брага». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе Вчера в 02:070
  • 22:22
    • «Витязь» возглавил турнирную таблицу Западной конференции
  • 21:46
    • «Олимпиакос» и «Тоттенхэм» победителя не определили
  • 21:14
    • Роналду и Игуаин — в атаке «Юве» на матч с «Атлетико»
    Александр Кокорин и Павел Мамаев Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?СМИ — о будущем Кокорина и Мамаева Вчера в 13:590
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локомотив» устоять в Леверкузене?
  • 3.37
    •
  • 00:56
    • Баринов: Ждали от «Байера» ошибки
  • 00:43
    • Жемалетдинов: Два гола «Байер» сам себе привез, да и мы сами себе забили
  • 00:29
    • Семин: Мы хорошо играли без мяча, поэтому и победили
    Пеп Гвардиола Футбол «МанСити» сделал «Ливерпуль» сильнее. Теперь «горожане» могут пожалеть об этомЧемпионская гонка в Англии проходит по незапланированному сценарию 17/09/2019 в 20:430
  • 20:48
    • Коутиньо выйдет в стартовом составе «Баварии» против «Црвены Звезды»
  • 17:45
    • Российский форвард заключил просмотровый контракт с «Эдмонтоном»
  • 17:29
    • Тухель: Фанаты злятся на Неймара
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие