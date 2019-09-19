«Эспаньол» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В четверг, 19 сентября, в первом туре группового этапа Лиги Европы испанский «Эспаньол» будет принимать на своем поле венгерский «Ференцварош» в квартете H. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Ференцварош».

«Эспаньол»

За десять матчей в новом сезоне «попугаи» проиграли лишь дважды — «Севилье» в первом туре Примеры со четом 0:2, а затем в позапрошлом туре дома «Гранаде» — 0:3.

В Лиге Европы команда провела шесть встреч и выиграла во всех случаях. Луганская «Заря» стала последним соперником испанцев перед групповым этапом, который навязать борьбу пытался, но не сумел — 1:3, 2:2. До этого «Эспаньол» дважды «всухую» обыграл «Люцерн» (3:0 и 0:3).

Все прогнозы на футбол

В целом беспроигрышная серия коллектива в этом турнире составляет уже 21 поединок. В играх Лиги Европы этого сезона хозяева расписывались в воротах соперника не менее двух раз.

В прошлом туре Примеры «Эспаньол» на выезде встречался с «Эйбаром» и сумел вырвать победу в концовке — 2:1. Это был первый успех команды в нынешнем сезоне на внутренней арене.

Главной потерей является Факундо Феррейра — лучший бомбардир в квалификации ЛЕ получил травму.

«Ференцварош»

«Ференцварош» после трехлетнего перерыва вернул себе золотые медали венгерского чемпионата, выиграв свой 30-й титул, что является национальным рекордом.

Начали эту компанию в Лиге чемпионов «зеленые орлы» с победы в двух встречах над болгарским «Лудогорцем»: дома выиграли 2:1, а на выезде — 3:2.

Затем удалось пройти «Валетту» — 3:1 и 1:1. Неудача ждала венгров дальше. На пути встало загребское «Динамо», которое и прошло в групповой раунд — 1:1 и 4:0, а венгры отправилсь в Лигу Европы.

В прошлом туре чемпионата Венгрии команда Сергея Реброва на выезде разгромила «Пакш» — 4:0. В турнирной таблице «Ференцварош» идет пятым, набрав девять очков.

Прогноз

Коэффициенты ощутимо разнятся: 1.45 на победу хозяев и 7.20 на победу гостей. На ничью предлагают коэффициент 4.80.

«Ференцварош» — симпатичная команда, которая может показывать красивый футбол, но лишь против соперников, которые подходят ей по уровню. Против серьезного оппонента класс игроков сразу выходит на первый план и мы ждем, что в этот раз будет аналогичная ситуация. Предлагаем поставить на победу «Эспаньола» с форой -1 гол за 1.71. 0