«Эспаньол» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

«Эспаньол»
За десять матчей в новом сезоне «попугаи» проиграли лишь дважды — «Севилье» в первом туре Примеры со четом 0:2, а затем в позапрошлом туре дома «Гранаде» — 0:3.
В Лиге Европы команда провела шесть встреч и выиграла во всех случаях. Луганская «Заря» стала последним соперником испанцев перед групповым этапом, который навязать борьбу пытался, но не сумел — 1:3, 2:2. До этого «Эспаньол» дважды «всухую» обыграл «Люцерн» (3:0 и 0:3).
В целом беспроигрышная серия коллектива в этом турнире составляет уже 21 поединок. В играх Лиги Европы этого сезона хозяева расписывались в воротах соперника не менее двух раз.
В прошлом туре Примеры «Эспаньол» на выезде встречался с «Эйбаром» и сумел вырвать победу в концовке — 2:1. Это был первый успех команды в нынешнем сезоне на внутренней арене.
Главной потерей является Факундо Феррейра — лучший бомбардир в квалификации ЛЕ получил травму.
«Ференцварош»
«Ференцварош» после трехлетнего перерыва вернул себе золотые медали венгерского чемпионата, выиграв свой 30-й титул, что является национальным рекордом.
Начали эту компанию в Лиге чемпионов «зеленые орлы» с победы в двух встречах над болгарским «Лудогорцем»: дома выиграли 2:1, а на выезде — 3:2.
Затем удалось пройти «Валетту» — 3:1 и 1:1. Неудача ждала венгров дальше. На пути встало загребское «Динамо», которое и прошло в групповой раунд — 1:1 и 4:0, а венгры отправилсь в Лигу Европы.
В прошлом туре чемпионата Венгрии команда Сергея Реброва на выезде разгромила «Пакш» — 4:0. В турнирной таблице «Ференцварош» идет пятым, набрав девять очков.
Прогноз
Коэффициенты ощутимо разнятся: 1.45 на победу хозяев и 7.20 на победу гостей. На ничью предлагают коэффициент 4.80.
«Ференцварош» — симпатичная команда, которая может показывать красивый футбол, но лишь против соперников, которые подходят ей по уровню. Против серьезного оппонента класс игроков сразу выходит на первый план и мы ждем, что в этот раз будет аналогичная ситуация. Предлагаем поставить на победу «Эспаньола» с форой -1 гол за 1.71. 0