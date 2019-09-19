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    АПОЭЛ вновь обыграет «Дюделанж»?

    АПОЭЛ — «Дюделанж». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АПОЭЛ
    Прогноз на АПОЭЛ — «Дюделанж»
    Томас де Висенти
    19 сентября в Никосии на стадионе ГСП кипрский АПОЭЛ примет люксембуржский «Дюделанж» в первом туре группового этапа ЛЕ. Игра начнется в 19:55 по мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Дюделанж».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    АПОЭЛ

    АПОЭЛ, как чемпион Кипра, взял свой старт в еврокубках в Лиге чемпионов. Сперва он в самом престижном евротурнире Европы легко одолел черногорскую «Сутьеску» — 3:0 и 1:0.

    Потом по-волевому «легенды» прошли азербайджанский «Карабах». На своем поле в первой игре киприоты проиграли 1:2, но в ответном поединке смогли взять реванш — 2:0.

    На последнем этапе квалификации АПОЭЛ был бит амстердамским «Аяксом». После домашних 0:0, в гостях клуб из Никосии проиграл 0:2 и переместился в Лигу Европы.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На внутренней арене «желто-синие» провели только один матч, где накануне дома крупно обыграли АЕЛ со счетом 3:0.

    «Дюделанж»

    «Дюделанж», ставший чемпионом Люксембурга в последнем розыгрыше, также стартовал в квалификации Лиги чемпионов, где прекратил борьбу на первом же сопернике.

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    Из-за правила выездного гола «львы» были выбиты из самого престижного еврокубка мальтийской «Валлеттой»: 2:2 — дома и 1:1 — в гостях.

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    • Переместившись рангом ниже чемпион Люксембурга поочередно одолел македонскую «Шкендию», эстонский «Калью» и армянский «Арарат-Армения», который «Дюделанж» переиграл в серии послематчевых пенальти.

    Отметим, что для дюделанжцев это будет уже второй подряд групповой этап ЛЕ. В прошлом году они в компании с «Миланом», «Олимпиакосом» и «Бетисом» набрали одно очко и заняли последнее место в своем квартете.

    В чемпионате Люксембурга «Дюделанж» из-за участия в еврокубках провел только пять встреч, в которых набрал четыре очка, позволяющие команде находится на 12 месте среди 14 участников.

    Два года тому назад эти команды играли между собой в квалификации Лиги чемпионов. И тогда киприоты дважды выиграли по 1:0.

    Прогноз на АПОЭЛ — «Дюделанж»

    АПОЭЛ по праву считают фаворитом данного поединка. Думаем, что киприоты не испытают проблем с завоеванием 3 очков. 0

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