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    Добудет ли «Рома» ли первую победу в чемпионате?

    «Рома» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Италии 15 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Рому Прогнозы на Сассуоло
    Прогноз на «Рома» — «Сассуоло»
    Эдин Джеко
    В третьем туре итальянской Серии А «Рома» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 15 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Сассуоло».
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.00
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    «Рома»

    С двумя очками в активе римский коллектив находится в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда не может похвастаться победой в чемпионате Италии.

    Сезон в Серии А начался для подопечных Паулу Фонсеки домашней игрой против «Дженоа».

    Трижды в этой встрече хозяева выходили вперед. Но гости постоянно забивали ответные голы, в результате чего команды не смогли выявить сильнейшего (3:3).

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    Второй тур прошел для «Ромы» также не очень удачно. Открыв счет на 17 минуте римского дерби, «волки» все-таки упустили преимущество. Вновь матч закончился ничьей (1:1).

    «Сассуоло»

    По завершении двух туров чемпионата на счету у «Сассуоло» имеется 3 очка, благодаря чему коллектив из провинции Модена застрял в середине таблицы с разницей мячей 5:3.

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    • 18 августа в рамках 1/32 финала Кубка Италии черно-зеленые минимально переиграли «Специю» (1:0). Траоре забил гол на 9 минуте, после чего команды больше ничего не показали.

    А в дебютной игре сезона Серии А подопечные Роберто де Дзерби уступили на выезде «Торино» (2:1).

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    После этого «Сассуоло» на своем поле разгромил «Сампдорию» (4:1) и завоевал первые очки в чемпионате.

    Прогноз и ставки

    На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 4,30, а на победу «Сассуоло» — 4,80.

    Наш прогноз на матч — победа «Ромы» с коэффициентом 1,68. 0

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    «Рома» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Италии 15 сентября 2019 года. Прогноз на «Рома» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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