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    Пошла ли международная пауза на пользу «Спартаку»?

    «Спартак» — «Урал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 14 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Урал»
    «Спартак»
    В рамках 9-го тура чемпионата России по футболу 14 сентября пройдет встреча «Спартака» и «Урала». Команды сыграют на «Открытие Арене» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Сентября 2019 года
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    «Спартак»

    Август для красно-белых начался столичным дерби 4-го тура с «Динамо» (0:0), после чего в 3-раунде отбора Лиги Европы «Спартак» прошел швейцарский «Тун» (3:2 в гостях и 2:1 дома).

    Между этими встречами «Спартак» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), а после — в столичном дерби с ЦСКА добился непростой домашней победы — 2:1.

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    Затем в рамках отбора Лиги Европы «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде португальской «Браге» — 0:1.

    В 7-м туре РПЛ красно-белые на выезде обыграли «Крылья Советов» (2:1), забив победный гол в компенсированное время. В ответном матче ЛЕ «Спартак» на своем поле уступил «Браге» (1:2) и вылетел из еврокубков.

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    • В последнем матче красно-белые на своем поле уступили «Зениту» (0:1) в дерби двух столиц.

    «Спартак» с 14 очками идет на 6-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 10-8. Зелимхан Бакаев забил 5 мячей во всех турнирах. В РПЛ 3 мяча на счету Самюэля Жиго.

    «Урал»

    Для «Урала» август начался домашней ничьей с «Ростовом» (2:2). В концовке встречи уральцы, казалось, забили победный мяч, но тут же пропустили.

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    Затем последовали два поражения — выездной разгром от «Локомотив» (0:4) и домашний проигрыш «Крыльям Советов» (1:3), в котором гол престижа ужалось забить лишь на последних минутах.

    Четырехматчевую безвыигрышную серию прервала домашняя победа над «Сочи» (3:1). В первом тайме команды обменялись голами, но после перерыва «Урал» забил еще дважды.

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче екатеринбуржцы на своем поле проиграли «Краснодару» (2:4). Хозяева дважды отыгрывались, но в концовке встрече пропустили два мяча за две минуты.

    После 8 туров РПЛ «Урал» с 10 очками идет на 8-м месте, разница мячей 14-18. Лучший бомбардир Эрик Бикфалви с 3 голами.

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    • В прошлом сезоне «Урал» четырежды сыграл со «Спартаком». В рамках РПЛ уральцы проиграли дома 0:1, но победили в Москве 2:1. В 1/4 финала Кубка «Урал» сыграл вничью в Москве 1:1, и победил дома 1:0.

    На «Открытие Арене» «Урал» в последних 5 матчах дважды победил, дважды проиграл и раз сыграл вничью.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спартака» — 1.55, победа «Урала» — 6.00, ничья в основное время — 4.30.

    Красно-белые играют в последних матчах довольно нестабильно, но пауза даст им время перевести дух и дома они не проиграют.

    Вряд ли стоит ждать обилия голов, но надежность обороны «Спартака» в последних встречах не радует — без пропущенного мяча не обойдется. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,80 и «обе забьют» за 1,85. 0

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