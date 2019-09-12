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    Продлит ли «Миннесота» безвыигрышную серию «Хьюстон Динамо»?

    «Хьюстон Динамо» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч МЛС 12 сентября 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Миннесота»
    Мейсон Той
    «Хьюстон Динамо» 12 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС на своем поле примет «Миннесоту». Начало встречи — 03:30 по Москве. Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Миннесота».

    «Хьюстон Динамо»

    «Хьюстон Динамо» после 28 матчей регулярного чемпионата набрал всего 31 очко, с которыми расположился на 11 месте в Западной конференции, с отставанием в 12 баллов от зоны плей-офф.

    «Апельсины» не знают радости побед уже в восьми поединках подряд с учетом всех турниров, сыграв в этот период два раза вничью при шести поражениях.

    После ничейного результата с «Колорадо» (2:2) дома 18 августа, затем «оранжевые» уступили в двух встречах чемпионата кряду. Они поочередно были биты в гостях «Далласом» (1:5) и «Казасом» (0:1).

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    В 14 домашних играх текущего розыгрыша МЛС хьюстонцы добыли семь викторий, четыре раза сыграли вничью и три поединка проиграли. Отметим, что на данный момент у команды 4-матчевая домашняя безвыигрышная серия, в которой она три игры проиграла.

    «Миннесота»

    «Миннесота» в той же конференции идет на третьей позиции, имея на своем счету 45 очков после 28 матчей и уступают лидеру конференции 18 пунктов.

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    «Гагары» за последние пять встреч смогли победить только раз, одолев в последней игре чемпионата на выезде лидирующий ФК «Лос-Анджелес» со счетом 2:0.

    Этой викторией подопечные Эдриана Хита смогли прервать свою 2-матчевую проигрышную серию и 3-матчевую безвыигрышную. Накануне они сыграли вничью 2:2 с мексиканской «Пачукой» в товарищеской игре.

    Календарь и таблица АПЛ

    На выезде в текущем регулярном сезоне МЛС «Миннесота» выиграла в пяти матчах из 14, раз сыграла вничью и восемь встреч проиграла.

    В этом розыгрыше МЛС «Миннесота» дважды обыграла «Хьюстон Динамо»: 1:0 — дома и 3:2 — на выезде.

    Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Миннесота»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хьюстон Динамо» — 2.30, победа «Миннесоты» — 2.95, ничья — 3.75.

    Прогнозируем, что гости смогут разжиться очками в игре с одним из аутсайдеров Западной конференции. 0

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    «Хьюстон Динамо» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч МЛС 12 сентября 2019 года. Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Миннесота». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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