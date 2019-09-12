«Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч МЛС 12 сентября 2019 года Прогноз на «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Колорадо Рэпидс»

Коллектив из Денвера с 33 баллами в активе располагается на 10 месте в турнирной таблице Западной конференции. Очевидно, что команда не сумеет отыграть 10 очков у конкурентов, чтобы попасть в плей-офф.

В последних пяти матчах подопечные Робина Фрейзера выиграли лишь дважды.

С середины августа и до конца месяца «Колорадо Рэпидс» обошелся без побед. Сперва было минимальное поражение от «Миннесоты» (1:0), затем команда сыграла вничью с «Хьюстон Динамо» (2:2).

Последний матч лета на выезде завершился для денверского коллектива неудачей, поскольку «Реал Солт-Лейк» оказался сильнее гостей (2:0).

Осенью подопечные Фрейзера победили в двух матчах. Первого сентября они взяли верх над «Нью-Йорком Ред Буллс» (0:2), а чуть позже «Колорадо Рэпидз» переиграл «Сиэтл Саундерс» (2:0).

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Пока подопечные Гильермо Барроса Скелотто с 42 очками находятся на 8 позиции Западной конференции, отставая от места для попадания в плей-офф на 1 пункт.

Вот уже в четырех встречах в разных турнирах «Лос-Галактикос» не может победить. В матче регулярного чемпионата 18 августа команда на своем поле, схлопотав удаление на 6 минуте, сыграла вничью с клубом «Сиэтл Саундерс» (2:2).

Затем в рамках Кубка Лиг Северной и Центральной Америки «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил мексиканскому «Крус Асуль» (2:1).

Чуть позже в дерби «Эль-Трафико» коллектив из штата Калифорния расписал мировую с «Лос-Анджелесом» (3:3). А последнюю на сегодняшний день встречу на выезде гости проиграли «Сиэтлу Саундерс» (4:3).

Прогноз

На победу «Колорадо Рэпидс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,80, а на победу «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2,70.

Наш прогноз на матч — победа «Лос-Анджелес Гэлакси» или ничья с коэффициентом 1,59. 0