Франция — Андорра. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Франции на «Стад де Франс» будет принимать Андорру. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Франция — Андорра.

Франция

Французы выиграли ЧМ-2018, не потерпев поражений, но в Лиге Наций заняли только второе место в группе и не пробились в финальную часть турнира.

Также Франция в 2018 успела сыграть две товарищеские игры, где расписала мировую с Исландией (2:2) и одолела Уругвай (1:0).

Все прогнозы на Евро-2020

Отбор Евро-2020 французы начали с крупной гостевой победы над Молдавией со счетом 1:4. В марте же была разгромлена на своем поле и Исландия (4:0).

В июне сборная Франции победила в товарищеском матче с Боливией (2:0), а в выездных отборочных матчах уступила Турции (0:2) и крупно обыграла Андорру (4:0).

В последнем матче Франция дома разгромила Албанию (4:1). Единственный мяч французы пропустили с пенальти на последних минутах, а Антуан Гризманн не реализовал одиннадцатиметровый в первом тайме.

В группе Н сборная Франции после 5-х туров лидирует с 12 очками, но обгоняет Турцию и Исландию лишь по дополнительным параметрам.

Андорра

«Красно-желто-синие» неудачно выступили на прошлой квалификационной стадии чемпионата Европы, проиграли все 10 встреч. В целом у коллектива 45-матчевая серия поражений на Евро.

В первом туре отбора Евро-2020 Андорра дома, на «Национальном» стадионе уступила Исландии (0:2). Следующий мартовский матч на своем поле Андорра проиграла Албании (0:3).

В июне команда Кольдо на выезде проиграла сборной Молдавии(0:1), а в 4-м туре квалификации Андорра на своем поле была бита французами (0:4), пропустив трижды еще до перерыва.

В последнем матче сборная Андорры на выезде уступила Турции, пропустив единственный мяч на 89-й минуте.

В группе Н сборная Андорры после 5-х туров замыкает таблицу с 0 очков и разницей мячей 0-11.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа Франции — 1.01, победа Андорры — 96, ничья — 21,00.

Андоррцы могут потрепать нервы туркам и молдованам, но против сборной Франции на выезде шансов у них никаких. И даже избежать разгрома вряд ли получится.

Счет будет крупным, а вот забить свой первый мяч Андорре вряд ли удастся. Интересен вариант ТМ 5,5 за 1,65. 0