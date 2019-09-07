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    Победит ли Коста-Рика Уругвай?

    Коста-Рика — Уругвай. Прогноз (к. 4.6) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года

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    Прогноз на Коста-Рика — Уругвай
    Уругвай вылетел в четвертьфинале Кубка Америки
    7 сентября состоится контрольный поединок между Коста-Рикой и Уругваем. Матч будет проходить в городе Сан-Хосе на стадионе «Национальный». Начало в 05:00 по московскому времени. Прогноз на Коста-Рика — Уругвай.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Коста-Рика

    Минувшим летом сборная Коста-Рики дошла до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, где проиграла Мексике (1:1) по пенальти.

    «Лос Тикос» финишировали в своем квартете на второй позиции. В нем они в трех встречах набрали шесть баллов, пропустив на первую строку сборную Гаити.

    Стартовали костариканцы в этом розыгрыше крупной победой над командой Никарагуа (4:0). Во втором туре переиграли Бермудские острова (2:1), а в поединке за первое место в группе Б они проиграли сборной Гаити (1:2).

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    Помимо этих игр 3-кратный победитель Золотого Кубка в 2019 году провел четыре товарищеские встречи, где трижды проиграл и один раз победил.

    Уругвай

    На этой же стадии, что и грядущий соперник, Уругвай прекратил борьбу в своем континентальном турнире — Кубке Америки. Поражение ему нанес Перу (0:0) в серии пенальти.

    Сборная при этом заняла первое место в своем квартете, выиграв две встречи при одном ничейном результате.

    На старте первенства «чарруа» разгромили команду Эквадора (4:0). Затем расписали мировую с Японией (2:2), а в заключительном матче группового этапа одолели Чили (1:0).

    Если не учитывать поражение от Перу, которое не случилось в основное время, то сборная не знает неудач уже семь матчей.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,5, а ничья — в 3,2.

    Рекомендуем ставить на то, что Уругвай выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0

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    Коста-Рика — Уругвай. Прогноз (к. 4.6) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года. Прогноз на Коста-Рика — Уругвай. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60
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