Коста-Рика — Уругвай. Прогноз (к. 4.6) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года

7 сентября состоится контрольный поединок между Коста-Рикой и Уругваем. Матч будет проходить в городе Сан-Хосе на стадионе «Национальный». Начало в 05:00 по московскому времени. Прогноз на Коста-Рика — Уругвай.

Коста-Рика

Минувшим летом сборная Коста-Рики дошла до четвертьфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, где проиграла Мексике (1:1) по пенальти.

«Лос Тикос» финишировали в своем квартете на второй позиции. В нем они в трех встречах набрали шесть баллов, пропустив на первую строку сборную Гаити.

Стартовали костариканцы в этом розыгрыше крупной победой над командой Никарагуа (4:0). Во втором туре переиграли Бермудские острова (2:1), а в поединке за первое место в группе Б они проиграли сборной Гаити (1:2).

Помимо этих игр 3-кратный победитель Золотого Кубка в 2019 году провел четыре товарищеские встречи, где трижды проиграл и один раз победил.

Уругвай

На этой же стадии, что и грядущий соперник, Уругвай прекратил борьбу в своем континентальном турнире — Кубке Америки. Поражение ему нанес Перу (0:0) в серии пенальти.

Сборная при этом заняла первое место в своем квартете, выиграв две встречи при одном ничейном результате.

На старте первенства «чарруа» разгромили команду Эквадора (4:0). Затем расписали мировую с Японией (2:2), а в заключительном матче группового этапа одолели Чили (1:0).

Если не учитывать поражение от Перу, которое не случилось в основное время, то сборная не знает неудач уже семь матчей.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,5, а ничья — в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что Уругвай выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0