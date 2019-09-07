«Чайка» — «Ротор». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч ФНЛ 7 сентября 2019 года

В рамках 12 тура российской ФНЛ состоится матч между «Чайкой» и «Ротором». Поединок будет проведен на стадионе «Центральный» им. И. П. Чайки 7 сентября. Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на «Чайка» — «Ротор».

«Чайка»

Из-за подготовки к концерту, который состоится на «Ростов Арене», клуб «Чайка» вынужден будет играть в селе Песчанокопское.

За 11 туров в ФНЛ подопечные Дмитрия Воецкого заработали 14 очков, с разницей забитых и пропущенных 10:8 команда располагается на 10 месте в турнирной таблице.

Вот уже 5 матчей подряд коллектив из Ростовской области не знает горечи поражений.

В 8 туре ФНЛ «Чайка» в выездном матче расписала мировую с «Лучом» (1:1), с таким же счетом закончилась и следующая встреча в гостях с курским «Авангардом» (1:1).

В рамках 1/32 финала Кубка России команда легко справилась с «Интером» Черкесск (2:5), затем уже в Футбольной национальной лиге отгрузила 3 безответных мяча «Текстильщику» дома (3:0).

В последнем туре регулярного чемпионата «Чайка» одолела «Енисей» (1:3).

«Ротор»

Коллектив из Волгограда очень мощно стартовал в сезоне. Благодаря этому команда занимает третье место в турнирной таблице с 22 очками в активе. За 11 туров чемпионата «Ротор» забил 17 голов и пропустил 10.

После выездной победы над «Нефтехимиком» в 8 матче ФНЛ (1:2) подопечные Игоря Меньщикова проводят не очень удачный игровой отрезок.

На своем поле «Ротор» проиграл «Шиннику» (2:3), а затем уступил «Алании» (2:1) и вылетел из 1/32 финала Кубка России.

В 10 туре лиги команда в гостях сумела заработать три очка, победив «Спартак-2» (0:1), а последнюю встречу в рамках ФНЛ коллектив Меньщикова вновь проиграл московскому «Торпедо» дома (0:2).

Прогноз

На победу «Чайки» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,40, на ничью — 3,25, а на победу «Ротора» — 1,88.

Наш прогноз на матч — «Ротор» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0