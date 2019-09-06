ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсЧемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул НеймарНеймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл? Погба пока что остается в «МЮ»Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета
  • 07:56
    • Надаль обыграл Шварцмана в четвертьфинале US Open
  • 07:14
    • Форвард «Спартака» отметился хет-триком в матче за молодежную сборную Аргентины
  • 00:43
    • Глушаков: Друзья-агенты Карреры разрушили «Спартак» интригами
  • 22:42
    • Российские волейболистки проиграли Италии в четвертьфинале ЧЕ
  • 21:37
    • «Спартак» забросил 5 шайб «Локомотиву»
  • 19:32
    • СКА в овертайме дожал «Трактор»
  • 18:54
    • Летом ЦСКА пытался подписать Янника Боласье
    Все новости спорта

    Будут ли нули на табло?

    Словакия — Хорватия. Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч Евро-2020 6 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Словакии Прогнозы на сборную Хорватии
    Прогноз на Словакия — Хорватия
    Иван Ракитич
    6 сентября в группе E квалификационного раунда Евро-2020 состоится противостояние между Словакией и Хорватией. Матч будет проходить в городе Трнава на стадионе «Городская Арена». Арбитр Феликс Брых обслужит этот поединок. Стартовый свисток он даст в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Словакия — Хорватия.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа E 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.10
  • Играть!
    •

    Словакия

    Словакия опережает хорватов в турнирной таблице лишь благодаря разнице голов. У команды 6 очков, 6 забитых и 2 пропущенных гола.

    Хозяева ни разу не играли вничью в этом отборочном цикле — 2 победы и одно поражение. «Словацкие соколы» стартовали с победы над Венгрией со счетом 2:0. Но после успеха сборная Уэльса нанесла команде поражение с результатом 1:0.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В перерыве между отборочными матчами коллектив провел товарищескую встречу с Иорданией и выиграл 5:1. С аналогичным счетом была повержена команда Азербайджана.

    Два гола на счету Гамшика. Это делает его лучшим бомбардиром словацкой сборной в этой квалификации.

    Отметим, что Словакия проиграла лишь 5 раз в последних 14 выступлениях.

    Хорватия

    Хорватам нужно улучшать разницу голов, но если они выиграют, то гарантировано займут второе место. Только победа будет иметь значение для гостей.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEИгратьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Хорватия мощно выступила на ЧМ-2018, но после этого у команды появились проблемы. Во-первых, коллектив не вышел из группы в Лиге наций, выиграв лишь один раз в 4 встречах. Во-вторых, гости проиграли в 3 из 5 последних поединков.

    В прошлый раз футболисты Златко Далича уступили Тунису в рамках товарищеского матча 1:2. Также «пламенные» уступили Венгрии 2:1, правда в перерыве между этими результатами они выиграли у Уэльса 2:1.

  • От работы в банке до «Ювентуса». Как Сарри начинал свой путь в футболе
  • Экс-подопечный Сарри рассказывает о том, каким тренер был 15 лет назад
  • 30/08/2019

    • Победа над Азербайджаном с результатом 2:1 стала второй по счету на этом отборе. Но все же сейчас хорватские футболисты демонстрируют нестабильные результаты.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение Хорватии — коэффициенты на победу составляют 3.85 и 2.17 соответственно.

    Между собой команды не играли уже очень давно. Однако за 4 матча перевес на стороне гостей — 2 победы и ничьи.

    Хозяева не проигрывали в 5 из 6 последних домашних встреч, а хорватам нужно побеждать. Так что поединок будет непростым для обоих коллективов.

    Обе команды должны забить. Коэффициент составляет 2.14. Хорватия не может остаться «сухой» с октября прошлого года. Но и забивать она умеет. Для этого у нее есть отличная линия нападения. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Сегодня в 15:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Армения — Италия
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Румыния — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ирландия — Швейцария
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Лихтенштейн
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Норвегия — Мальта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Израиль — Македония
  • Сегодня в 21:45
    •  1.44
  • Прогноз на матч Гибралтар — Дания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Швеция
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Финляндия — Греция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Элина Свитолина — Серена Уильямс
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Завтра в 05:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эстония — Белоруссия
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Брага»
  • Разгрузили календарь. «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
    • 01:59 30/08/2019     Антуан Гризманн
  • Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынок
    • 20:55 03/09/2019     «Локомотив» — «Ростов»
  • Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛ
    • 00:42 01/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Словакия — Хорватия. Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч Евро-2020 6 сентября 2019 года. Прогноз на Словакия — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис Медведев победил Вавринку и американскую публикуСМИ — о победе Медведева над Вавринкой в четвертьфинале US Open Вчера в 11:450
  • 07:31
    • Андрееску вышла в полуфинал US Open
  • 08:57
    • Венгер намерен возглавить одну из сборных на ЧМ-2022
  • 08:44
    • «Монпелье» расторг контракт с экс-игроком «Ахмата»
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынокСамые громкие сделки минувшего лета 03/09/2019 в 20:550
  • Экспресс дня

  • Кто станет последними участниками полуфиналов US Open-2019?
  • 3.76
    •
  • 08:27
    • Ибрагимович — в команде недели в МЛС
  • 08:11
    • «Реал» объявил заявку на Лигу чемпионов
  • 07:45
    • Канчельскис: Не проиграем Шотландии — закрепимся на втором месте
    Неймар Футбол Закрытие трансферного окна. Лето 2019Онлайн последнего дня летней трансферной кампании 2019 года. РПЛ и другие турниры в последней попытке усилиться или заработать. И Неймар 03/09/2019 в 02:540
  • 18:20
    • Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
  • 18:13
    • Гончаренко прокомментировал жеребьевку Кубка России
  • 18:05
    • Дзюба признан лучшим игроком августа по версии болельщиков «Зенита»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие