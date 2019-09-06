Словакия — Хорватия. Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч Евро-2020 6 сентября 2019 года

6 сентября в группе E квалификационного раунда Евро-2020 состоится противостояние между Словакией и Хорватией. Матч будет проходить в городе Трнава на стадионе «Городская Арена». Арбитр Феликс Брых обслужит этот поединок. Стартовый свисток он даст в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Словакия — Хорватия.

Словакия

Словакия опережает хорватов в турнирной таблице лишь благодаря разнице голов. У команды 6 очков, 6 забитых и 2 пропущенных гола.

Хозяева ни разу не играли вничью в этом отборочном цикле — 2 победы и одно поражение. «Словацкие соколы» стартовали с победы над Венгрией со счетом 2:0. Но после успеха сборная Уэльса нанесла команде поражение с результатом 1:0.

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В перерыве между отборочными матчами коллектив провел товарищескую встречу с Иорданией и выиграл 5:1. С аналогичным счетом была повержена команда Азербайджана.

Два гола на счету Гамшика. Это делает его лучшим бомбардиром словацкой сборной в этой квалификации.

Отметим, что Словакия проиграла лишь 5 раз в последних 14 выступлениях.

Хорватия

Хорватам нужно улучшать разницу голов, но если они выиграют, то гарантировано займут второе место. Только победа будет иметь значение для гостей.

Хорватия мощно выступила на ЧМ-2018, но после этого у команды появились проблемы. Во-первых, коллектив не вышел из группы в Лиге наций, выиграв лишь один раз в 4 встречах. Во-вторых, гости проиграли в 3 из 5 последних поединков.

В прошлый раз футболисты Златко Далича уступили Тунису в рамках товарищеского матча 1:2. Также «пламенные» уступили Венгрии 2:1, правда в перерыве между этими результатами они выиграли у Уэльса 2:1.

Победа над Азербайджаном с результатом 2:1 стала второй по счету на этом отборе. Но все же сейчас хорватские футболисты демонстрируют нестабильные результаты.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение Хорватии — коэффициенты на победу составляют 3.85 и 2.17 соответственно.

Между собой команды не играли уже очень давно. Однако за 4 матча перевес на стороне гостей — 2 победы и ничьи.

Хозяева не проигрывали в 5 из 6 последних домашних встреч, а хорватам нужно побеждать. Так что поединок будет непростым для обоих коллективов.

Обе команды должны забить. Коэффициент составляет 2.14. Хорватия не может остаться «сухой» с октября прошлого года. Но и забивать она умеет. Для этого у нее есть отличная линия нападения. 0