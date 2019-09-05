Норвегия — Мальта. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 5 сентября 2019 года

В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы сборная Норвегии на стадионе «Уллевол» будет принимать Мальту. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Норвегия — Мальта.

Норвегия

Коллективу Ларса Лагербека не очень повезло с жеребьевкой. Норвежцы вынуждены противостоять шведам, испанцам и румынам. За четыре тура команда заработала 5 очков и расположилась на 4 месте в таблице. От конкурентов она отстает на 2 балла.

Первый матч в квалификации на Евро-2020 «сверла» проиграли сборной Испании на «Месталье». Нанеся 2 удара в створ, гости умудрились даже забить, но в итоге уступили хозяевам (2:1).

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Вернувшись в Осло, норвежцы провели неплохую встречу против Швеции, где была зафиксирована результативная ничья (3:3). Не выявили сильнейшего подопечные Ларса Лагербека и в битве со сборной Румынии (2:2).

Ну а последний матч квалификации Норвегия выиграла у Фарерских островов (0:2).

Мальта

Мальтийцы сейчас находятся на предпоследнем пятом месте в турнирной таблице с 3 очками в активе.

Единственная победа подопечных Рея Фарруджи датирована 23 марта. На своем поле Иоаниты обыграли Фарерские острова (2:1).

После этого команда трижды проиграла более статусным соперникам. В Та-Кали скромный коллектив уступил сборной Испании (0:2), а затем был выездной матч против Швеции, где хозяева легко расправились с Мальтой (3:0).

В четвертом туре квалификации команда вновь проиграла дома. Румыния забила 4 безответных гола (0:4) и увезла три очка.

Прогноз

На победу Норвегии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,05, на ничью — 13,5, а на победу Мальты — 40,0.

Наш прогноз на матч — Норвегия выиграет оба тайма с коэффициентом 1,62. 0